“I tifosi hanno ragione, non meritano questo teatrino. E non mettetemi sullo stesso piano di Ranieri”: lo sfogo di Gasperini

Il tecnico giallorosso è tornato sulle dichiarazioni del senior advisor del club che hanno generato tensione e un "botta e risposta" a distanza in questi giorni

Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Sono stato tirato dentro da questa cosa da una settimana, non si parla d’altro. Non voglio rispondere sul fatto o io o Ranieri. Non mi sembra una cosa molto bella per i tanti tifosi che anche oggi erano allo stadio”, così Gian Piero Gasperini si è sfogato sabato sera, dopo il pareggio della sua Roma contro l’Atalanta per 1-1 (Krstovic per i nerazzurri, Hermoso per i giallorossi), dando seguito alla vibrante conferenza stampa di venerdì, pre match. Che il clima nella Capitale fosse teso dopo le dichiarazioni di Claudio Ranieri, lo si era capito già dalle dichiarazioni arrivate in settimana. Ma a distanza di più di sette giorni, la tensione in casa Roma non accenna a placarsi. I protagonisti sono appunto l’allenatore Gasperini e il senior advisor Claudio Ranieri. “I giocatori sono sempre stati scelti, a uno a uno, con l’allenatore. Alcuni obiettivi siamo riusciti a centrarli; altri, come Sancho e Rowe, no. Anche Ferguson (arrivo molto contestato, ndr) è stato avallato”, aveva dichiarato Ranieri. Parole che avevano generato tensione.

L’allenatore giallorosso ha commentato anche lo striscione esposto dalla Curva Sud (”Qualsiasi sia il ruolo che uno occupa all’ombra di questo nome, siamo tutti obbligati a garantire romanismo, impegno e valore. La Roma è una cosa seria”), chiusura di una settimana tesa per via del ‘botta e risposta’ a distanza con Ranieri, ma anche i fischi a fine partita: “Il pubblico ha ragione, non merita il teatrino visto in questa brutta settimana. I fischi sono per quello che è successo prima della partita e non posso dargli torto. Un tifo del genere è difficilmente replicabile da altre parti. La risposta che mi ha dato la squadra è fantastica, li devo ringraziare ancora di più oggi. Ma non mettetemi sullo stesso piano di chi ha fatto quelle dichiarazioni… Non sono io che ho tirato fuori certe cose. Continuo a non voler rispondere”, ha concluso Gasperini, lanciando così ancora una frecciatina a Ranieri.

Infine il tecnico giallorosso ha parlato anche della partita, analizzando l’1-1 contro l’Atalanta: “Abbiamo cinque partite e lottiamo per dei traguardi. Siamo con quattro punti in più dell’Atalanta, la Roma ha fatto un gran percorso. Anche le altre squadre fanno fatica quindi vediamo che succede, sono concentrato su questa situazione e basta. Chiudiamo bene questo campionato, per me è stata un’esperienza straordinaria nonostante lo scetticismo iniziale dovuto a una sana rivalità. La squadra continua a seguirmi, i tifosi mi gratificano e di questo li ringrazio. Tra un mese affronteremo la situazione”.