Napoli fermato dal Parma: 1 a 1. La squadra di Conte fallisce l’avvicinamento all’Inter

Questa volta la vittoria di corto muso non è arrivata. Il Napoli si ferma a Parma e rallenta la corsa scudetto. L’1-1 del “Tardini” è un risultato che pesa, perché arriva contro una squadra in lotta per la salvezza e perché lascia gli azzurri a -6 dall’Inter capolista, impegnata questa sera contro il Como. La squadra di Antonio Conte veniva da una serie incredibile di 5 vittorie tutte con appena un gol di scarto, le ultime due per 1 a 0. Questa volta invece si è dovuta accontentare del pari, nonostante la formazione azzurra sia ormai al completo e senza infortunati.

Il Napoli paga soprattutto l’approccio alla gara. Dopo appena un minuto, il Parma passa in vantaggio con Strefezza, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva su un lancio lungo e a battere Milinkovic-Savic con un diagonale preciso. Un colpo a freddo che condiziona il primo tempo del Napoli, incapace di reagire con continuità e pericoloso solo nel finale di frazione.

Nella ripresa la risposta è più convincente. Gli azzurri alzano ritmo e pressione e trovano il pareggio al 60’ con il solito McTominay, che finalizza un’azione costruita da Lobotka e rifinita da Hojlund. È il momento migliore della partita per il Napoli, che però non riesce a completare la rimonta nonostante il forcing finale.

I numeri raccontano una gara a senso unico dal punto di vista del gioco: 74% di possesso palla, 20 tiri contro i 3 del Parma, 6 conclusioni nello specchio. Ma il dominio territoriale non si traduce in concretezza. Il Parma, invece, sfrutta al massimo le occasioni e resta in partita fino alla fine, trovando anche nuove soluzioni offensive e difendendo con ordine il risultato.

Il pareggio consente ai ducali di salire a quota 36 punti, agganciando il Genoa al 13esimo posto e mantenendo un margine rassicurante sulla zona retrocessione. Per il Napoli, invece, è un passo falso che rischia di essere decisivo. La classifica ora si complica: gli azzurri restano secondi a 66 punti, ma con l’Inter che può allungare ulteriormente e chiudere i conti per il titolo.