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Ultimo aggiornamento: 9:48

Furia del Barcellona contro l’arbitro, Raphinha: “Vorrei poter capire la paura che provano nel vederci vincere”

di Redazione Sport
I blaugrana sono fuori dalla Champions e si sentono penalizzati, non solo per la doppia espulsione. L'attaccante brasiliano a fine gara si sfoga anche con un gesto contro i tifosi dell'Atletico Madrid
Furia del Barcellona contro l’arbitro, Raphinha: “Vorrei poter capire la paura che provano nel vederci vincere”
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Dall’Inter all’Atletico Madrid, non cambia il risultato e non cambiano gli alibi. Il Barcellona è di nuovo fuori dalla Champions League da favorita e nuovamente se la prende con l’arbitraggio. Un anno fa denunciavano un presunto fallo di Denzel Dumfries sul gol decisivo di Acerbi. Oggi invece i blaugrana se la prendono per l’espulsione di Eric García al 79esimo minuto della gara di ritorno, vinta con il punteggio di 1 a 2, non sufficiente a ribaltare lo 0 a 2 dell’andata, quando il match era stato condizionato dal rosso di Pau Cubarsí nel primo tempo.

Insomma, il Barcellona si è preso due rossi diretti in due match. Ma aveva anche presentato un reclamo alla UEFA per un possibile rigore a suo favore nella gara d’andata. I giocatori si sono lamentati di un altro rigore martedì sera: “Vorrei poter capire la paura che provano nel vedere il Barcellona vincere”, ha detto Raphinha. L’attaccante brasiliano era tra i più frustrati a fine gara, dopo non aver giocato a causa di un infortunio al bicipite femorale. Ha anche fatto un gesto verso i tifosi dell’Atletico dopo la partita, apparentemente a indicare che la squadra sarebbe stata eliminata al turno successivo. E poi il gesto della “vittoria rubata” con le mani, rivolto al pubblico dello stadio Metropolitano.

“Secondo me, è stata una vittoria rubata”, ha dichiarato Raphinha ai giornalisti. “Non solo in questa partita, ma anche nell’altra. L’arbitraggio è stato pessimo. Incredibili le decisioni prese. L’Atletico ha commesso molti falli e l’arbitro non ha mostrato nemmeno un cartellino giallo“, ha aggiunto il brasiliano. Anche l’allenatore del Barcellona, Hansi Flick, si è lamentato dopo la partita d’andata, ma dopo il ritorno ha dichiarato che non avrebbe parlato degli arbitri. Ha affermato che la sua squadra meritava più fortuna dopo la prestazione offerta. “Guardando entrambe le partite… siamo stati molto meglio dell’Atletico”, ha detto Flick. “Ma alla fine è andata così e dobbiamo accettarlo“, ha aggiunto.

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