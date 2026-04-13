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Ultimo aggiornamento: 11:06

“Felice di essere vicino all’obiettivo Champions”: l’Inter vince e si avvicina allo scudetto, Chivu pizzica Allegri e Conte

di Redazione Sport
I nerazzurri trionfano 3-4 in rimonta sul campo del Como e conquistano tre punti fondamentali per allungare sulla seconda: il tecnico nerazzurro si toglie qualche sassolino dalla scarpa
“Felice di essere vicino all’obiettivo Champions”: l’Inter vince e si avvicina allo scudetto, Chivu pizzica Allegri e Conte
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“Faccio come i miei colleghi, posso dire di essere contento di essermi avvicinato a un posto nella prossima Champions”. L’Inter batte il Como, vola a +9 sul Napoli a 6 giornate dalla fine, si avvicina notevolmente lo scudetto e Cristian Chivu inizia a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Una vittoria pesantissima quella di Thuram e compagni per 3-4, al termine di un weekend perfetto per la società nerazzurra, che ha approfittato della sconfitta del Milan contro l’Udinese prima e del pareggio del Napoli a Parma poi per avvicinarsi in maniera decisa al 21esimo scudetto dopo la delusione dello scorso anno.

“Non era semplice, lo sapevamo. Affrontavamo una squadra che lotta per qualcosa di importante e nel primo tempo lo ha fatto vedere. Siamo andati sotto di 2 gol, abbiamo trovato un gol importante che ci ha dato fiducia e poi abbiamo cambiato atteggiamento nel secondo tempo”, ha spiegato Chivu a Dazn, concludendo: “Abbiamo tirato fuori un po’ di carattere e alla fine, anche se non è stata semplice, ce l’abbiamo fatta”.

Chivu ha poi sottolineato l’importanza dei calci piazzati, che ieri hanno regalato due gol all’Inter grazie alla fisicità e alla capacità d’inserimento di Denzel Dumfries: “Stamattina abbiamo fatto un allenamento solo con le palle inattive, sapendo che erano occasioni importanti da sfruttare. Abbiamo dei gran battitori, importante lavorare su questi dettagli. È una vittoria di gran maturità. A 7 giornate dalla fine, bisogna alzare le nostre ambizioni ed entrare in campo sapendo di poter allungare sulla seconda“.

L’Inter era partita malissimo, giocando un primo tempo sottotono e concedendo diverse ripartenze e due gol al Como: “Nel primo tempo siamo stati un po’ sorpresi dalla loro intensità, ma poi abbiamo reagito da squadra matura e che vuole essere competitiva fino in fondo. L’importanza di Dumfries? Ci è mancato, senza nulla togliere al lavoro che ha fatto Luis Henrique in questi mesi. Con lui abbiamo più profondità e un’arma in più sulle palle inattive. Denzel arriva sempre a chiudere sul secondo palo e oggi l’ha fatto vedere”.

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