“Sono molto contento”. Jannik Sinner lo ripete due volte. Sia in campo, a caldo, subito dopo la vittoria contro Alexander Zverev. Sia in tribuna, più tardi, davanti ai microfoni di Sky. Questa volta non sono parole di circostanza, perché dopo le fatiche (e le vittorie) americane trovare subito il feeling sulla terra rossa di Montecarlo era tutt’altro che scontato. Sinner ha fatto di più, raggiungendo per la prima volta la finale nel Principato. Ha affrontato anche la stanchezza, nel match contro Machac, ma poi è tornato ancora più forte, fino ad annientare il numero 3 al mondo in semifinale. E ora? Manca una vittoria per tornare numero 1 al mondo, coronando un momento di forma stratosferico.

“Siamo arrivati qui cercando delle risposte“, ha ricordato Sinner, che aveva definito Montecarlo un torneo di transizione e allenamento. “Ogni giorno e ogni partita è diversa, oggi mi sono sentito molto solido fin dall’inizio. Quando sei in vantaggio cambia subito l’inerzia, ora vediamo cosa accadrà in finale“, ha detto dopo il match. “Una prestazione molto molto solida, cercando di impostare il gioco da fondo campo. Sono molto contento“, ha aggiunto il campione altoatesino. In finale potrebbe esserci l’ennesima sfida contro Carlos Alcaraz, con in palio il numero 1 del mondo. “Valentin Vacherot continua a mostrare ciò di cui è capace, ma Carlos è il favorito. Se vince non vedo l’ora di affrontarlo, è il motivo per cui ci si allena e ci si sveglia la mattina”.

Sinner è già proiettato verso la finale e lancia la sfida al suo grande rivale: “Avere una partita contro di lui prima del Roland Garros sarebbe un grande test, ma io non ho nulla da perdere. Già fare finale qui per me è importante, ora cerco di riposare e domani proverò a spingere al massimo per questo ultimo sforzo“.

Poi a Sky l’altoatesino ha analizzato ulteriormente il match: “E’ stato un ottimo inizio di partita, sono rimasto molto solido. Lui non ha messo tante prime in campo e questo mi ha dato tranquillità, sono rimasto abbastanza calmo mentalmente anche nel secondo set aspettando la chance per brekkarlo”. E poi, appunto, ha ribadito: “Sono molto contento”. Non si aspettava di giocare subito così bene sulla terra: “Ho cercato di migliorare e di alzare il livello ogni giorno. Ho espresso un ottimo livello di tennis, è molto positivo fare una finale subito sulla terra. Sarebbe buono affrontare Carlos in finale per capire il livello in cui sono e dove migliorare, a prescindere dal risultato”, ha concluso.