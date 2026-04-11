Il match perfetto di Sinner

Cambiano le latitudini, cambiano le superfici, non cambia Sinner. L’altoatesino sfodera l’ennesimo match perfetto, anche sulla terra rossa, annientando il numero 3 al mondo nella semifinale di Montecarlo. Zverev subisce per tutto il primo set il gioco dominante dell’azzurro. Non riesce ad essere efficace al servizio, perché Sinner risponde sempre efficacemente. È battuto negli scambi da fondo. Non trova altre soluzioni. Il risultato è un primo set chiuso 6-1 in una ventina di minuti. Nel secondo parziale il tedesco riesce quanto meno a difendersi nei suoi turni di servizio, ma non va neanche lontanamente vicino a un possibile break. E alla prima occasione, sul 5-4, Sinner alza ancora il livello per chiudere con un 6-1 6-4 che sa di ennesima bocciatura per Zverev.

Sinner così raggiunge la quarta finale consecutiva in un Masters 1000. E va a caccia del primo grande titolo sulla terra rossa. A Montecarlo non era mai arrivato a giocare l’ultimo atto della domenica. L’ultimo azzurro a vincere sulla terra rossa del Principato è stato Fabio Fognini nel 2019. Se Sinner dovesse ripetere quell’impresa, sarebbe anche certo di tornare numero 1 al mondo.