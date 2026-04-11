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Ultimo aggiornamento: 17:10

Sinner annienta Zverev con un match perfetto: è in finale a Montecarlo, sfiderà Alcaraz

L'altoatesino domina contro il numero 3 al mondo: 6-1, 6-4. Quarta finale consecutiva in un Masters 1000. Questa volta in palio c'è il numero 1 al mondo
Sinner annienta Zverev con un match perfetto: è in finale a Montecarlo, sfiderà Alcaraz
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Il match perfetto di Sinner

Cambiano le latitudini, cambiano le superfici, non cambia Sinner. L’altoatesino sfodera l’ennesimo match perfetto, anche sulla terra rossa, annientando il numero 3 al mondo nella semifinale di Montecarlo. Zverev subisce per tutto il primo set il gioco dominante dell’azzurro. Non riesce ad essere efficace al servizio, perché Sinner risponde sempre efficacemente. È battuto negli scambi da fondo. Non trova altre soluzioni. Il risultato è un primo set chiuso 6-1 in una ventina di minuti. Nel secondo parziale il tedesco riesce quanto meno a difendersi nei suoi turni di servizio, ma non va neanche lontanamente vicino a un possibile break. E alla prima occasione, sul 5-4, Sinner alza ancora il livello per chiudere con un 6-1 6-4 che sa di ennesima bocciatura per Zverev. 

Sinner così raggiunge la quarta finale consecutiva in un Masters 1000. E va a caccia del primo grande titolo sulla terra rossa. A Montecarlo non era mai arrivato a giocare l’ultimo atto della domenica. L’ultimo azzurro a vincere sulla terra rossa del Principato è stato Fabio Fognini nel 2019. Se Sinner dovesse ripetere quell’impresa, sarebbe anche certo di tornare numero 1 al mondo.

Momenti chiave

  • In palio il trono del tennis
  • Alcaraz in finale
  • Aspettando Alcaraz: la lotta per il numero 1
  • Le parole di Sinner: "Alcaraz? Non vedo l'ora"
  • Secondo set: 6-4
  • Primo set: 6-1
  • Primo set: 3-0
  • Break Sinner
  • Iniziato il match
  • La lotta per il numero 1
  • Sinner-Zverev, a breve la semifinale
    • 17:10

      Domani Sinner-Alcaraz

    • 17:10

      In palio il trono del tennis

      Ora è ufficiale: la finale di Montecarlo vedrà di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. In palio il titolo e il trono del tennis: chi vince diventa numero 1 al mondo. Attualmente guida lo spagnolo con 13.240 punti contro i 13.000 dell’azzurro, che però vincendo in finale salirebbe a quota 13.350, completando il sorpasso. Alcaraz invece con una vittoria salirebbe a 13.590, confermandosi in vetta.

    • 17:05

      Alcaraz in finale

      Alcaraz batte Vacherot 6-4 6-4 e raggiunge ancora la finale di Montecarlo. Il campione in carica, che un anno fa sconfisse Musetti, ora affronterà Sinner.

    • 16:20

      Alcaraz vince il primo set

      Alcaraz ha vinto il primo set contro Vacherot: 6-4

    • 16:00

      Le parole di Sinner

    • 15:18

      Aspettando Alcaraz: la lotta per il numero 1

      Sinner ora è salito a quota 13mila punti nel ranking Atp. Aspetta la seconda semifinale di Montecarlo: Alcaraz contro Vacherot. Se al monegasco dovesse riuscire il miracolo in casa, Sinner sarebbe già numero 1. Se invece dovesse vincere lo spagnolo, sarà la finale di domani a mettere in palio la vetta del ranking Atp.

    • 15:17

      Le parole di Sinner: “Alcaraz? Non vedo l’ora”

      “Sono molto contento. Siamo arrivati qui cercando dei feedback. Oggi mi sono sentito molto solido fin dall’inizio. Il primo break ha subito cambiato l’inerzia della partita. Ora aspetto la finale”, ha detto Sinner a caldo dopo la vittoria contro Zverev. Poi, proprio in vista del possibile scontro di domani contro Alcaraz, ha aggiunto: “Se sarà lui, non vedo l’ora. Sarà un grande test per me. Non ho nulla da perdere“. 

    • 15:16

      Il match perfetto di Sinner

      Cambiano le latitudini, cambiano le superfici, non cambia Sinner. L’altoatesino sfodera l’ennesimo match perfetto, anche sulla terra rossa, annientando il numero 3 al mondo nella semifinale di Montecarlo. Zverev subisce per tutto il primo set il gioco dominante dell’azzurro. Non riesce ad essere efficace al servizio, perché Sinner risponde sempre efficacemente. È battuto negli scambi da fondo. Non trova altre soluzioni. Il risultato è un primo set chiuso 6-1 in una ventina di minuti. Nel secondo parziale il tedesco riesce quanto meno a difendersi nei suoi turni di servizio, ma non va neanche lontanamente vicino a un possibile break. E alla prima occasione, sul 5-4, Sinner alza ancora il livello per chiudere con un 6-1 6-4 che sa di ennesima bocciatura per Zverev. 

      Sinner così raggiunge la quarta finale consecutiva in un Masters 1000. E va a caccia del primo grande titolo sulla terra rossa. A Montecarlo non era mai arrivato a giocare l’ultimo atto della domenica. L’ultimo azzurro a vincere sulla terra rossa del Principato è stato Fabio Fognini nel 2019. Se Sinner dovesse ripetere quell’impresa, sarebbe anche certo di tornare numero 1 al mondo.

    • 15:05

      Sinner è in finale a Montecarlo

      Sinner diventa il decimo italiano a raggiungere la finale a Montecarlo. Dopo le vittorie a Parigi, Indian Wells e Miami, è la quarta finale consecutiva in un Masters 1000. La prima sulla terra rossa del Principato.