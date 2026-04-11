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Ultimo aggiornamento: 19:39

“È la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”: Ruud sconvolto dal dato su Sinner e Alcaraz

di Redazione Sport
Nelle ore che precedono la finale del Masters 1000 di Montecarlo, il tennista norvegese ha rilanciato il dato assurdo sui punti vinti dai due negli scontri diretti
“È la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”: Ruud sconvolto dal dato su Sinner e Alcaraz
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C’è una statistica che più di ogni altra racconta la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A rilanciarla, nelle ore che precedono la finale del Masters 1000 di Montecarlo, è stato Casper Ruud: “È questa la statistica più folle di qualsiasi sport in questo momento?”, ha scritto su X, invitando a trovare paragoni.

Il dato è tanto semplice quanto impressionante: nei 16 precedenti tra i due, sono stati giocati 3.302 punti totali. Il bilancio? Perfettamente in equilibrio, 1.651 a testa. Nessuno avanti, nessuno indietro. Una simmetria quasi irreale, che fotografa meglio di qualsiasi numero la natura di una rivalità che da tre anni domina il tennis mondiale.

L’ultima volta che si sono affrontati risale alle Atp Finals, quando Sinner ha colmato il piccolo svantaggio proprio grazie al successo di Torino, vinto 7-6, 7-5 in una finale giocata su pochissimi scambi decisivi. Da allora, però, i due non si sono più incrociati. Fino a ora.

Domenica 12 aprile, sul Court Rainier III, andrà in scena il primo confronto del 2026: la finale di Montecarlo. In palio non c’è solo il titolo, ma anche il numero uno del mondo. Se dovesse vincere Alcaraz, lo spagnolo confermerebbe il trono e difenderebbe il titolo conquistato un anno fa. In caso di successo di Sinner, invece, l’azzurro tornerebbe in vetta al ranking e spezzerebbe il tabù della terra rossa, superficie su cui il rivale ha finora avuto la meglio negli scontri diretti più recenti.

Montecarlo diventa così molto più di una finale. È il momento in cui quell’equilibrio perfetto – 1.651 punti a testa – rischia finalmente di rompersi. O forse no. Perché quando si affrontano Sinner e Alcaraz, la sensazione è sempre la stessa: che tutto si decida su uno, massimo due punti. E che, anche stavolta, nessuno dei due riuscirà davvero a staccare l’altro. Qualcuno prenderà un po’ di vantaggio, fino alla prossima battaglia, alla prossima finale.

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