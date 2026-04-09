“Siamo alla follia“. Così il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta a Otto e mezzo (La7) la riforma Nordio sui tre Gip, la norma che dal 25 agosto 2026 sostituirà il giudice per le indagini preliminari singolo con un collegio di tre magistrati per decidere le misure di custodia cautelare in carcere.

A Lilli Gruber, che gli chiede se il governo Meloni continuerà ad attaccare pm e giudici dopo la sconfitta referendaria, Travaglio risponde: “Magari non li attaccheranno più a parole perché non devono più perdere voti, visto che loro pensavano di guadagnarli e invece attaccandoli li hanno persi. Ma stanno operando per rallentare ulteriormente la giustizia. Oltre alla riapertura dei mini-tribunali che disperdono soltanto energie e forza lavoro, c’è la nuova schiforma di Nordio che sta entrando in vigore e che è quella per cui, se adesso per fare un arresto ci vuole un Gip, ora ce ne vorranno tre”.

Travaglio sottolinea i problemi pratici che renderanno la riforma ingestibile: “In tutti i tribunali fino a 15-20 giudici sarà impossibile garantire per ogni misura cautelare la presenza di tre Gip, visto che poi bisogna formare un riesame, poi i giudici devono occuparsi dello stesso caso in udienza preliminare e devono occuparsi del caso anche per il giudizio di primo grado e di appello. Quindi, è una follia che stanno facendo e che creerà un ulteriore intasamento”.

Il direttore del Fatto critica anche l’ipotesi di una applicazione differenziata: “Vogliono i tre Gip soltanto per i tribunali grandi e il Gip singolo per i tribunali piccoli, creando una sproporzione e una divaricazione incostituzionali che esporranno tutto a ricorsi davanti alla Corte Costituzionale”.

Per Travaglio non si tratta di un errore o di un effetto collaterale: “Bisogna entrare nell’ordine di idee che una giustizia efficiente a questa classe politica non conviene. Lo sfascio della giustizia non è un incidente che capita per caso, ma è una scelta precisa, scientifica e trasversale che dura, salvo rari casi di ministri della Giustizia perbene, da 30 anni. Sono infatti 30 anni che lavorano per sfasciarla e adesso stanno completando l’opera”.

A quel punto interviene il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ospite in studio: “C’è anche molta incompetenza”.

La conduttrice Lilli Gruber prova a stemperare con un riferimento al romanzo di Gratteri appena uscito per Mondadori, Come radici. Una storia sulle seconde possibilità: “Magari anche Nordio potrebbe avere una seconda possibilità”.

La risposta del magistrato è lapidaria e ironica: “Lui può avere anche la terza”.

La giornalista insiste: “Ma è importante che faccia qualcosa per il sistema giudiziario”.

Gratteri chiude con una nuova frecciata: “No, io mi auguro che non faccia nulla. Un fermo pesca“.