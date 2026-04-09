La Corte di Cassazione ha annullato l’arresto di Mohammad Hannoun, l’attivista e architetto palestinese accusato di aver finanziato Hamas con la sua Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp). L’uomo di 64 anni era stato arrestato a fine dicembre insieme ad altre sei persone. Due di loro, Raed El Salahat e Khalil Abu Deiah, erano già stati scarcerati mentre invece erano stati confermati gli arresti di Hannoun, Ra’ed Dawoud, Yaser Elasaly e Ryad Albunstanji. L’annullamento dell’arresto non comporta automaticamente la loro scarcerazione. La Cassazione ha infatti annullato con rinvio in attesa di una rivalutazione del caso da parte del tribunale del Riesame. I dettagli del provvedimento non sono ancora stati resi noti, ma è probabile che la Suprema Corte abbia, come già fatto dal Riesame e dalla procura generale, dichiarato inutilizzabili i file israeliani citati dalla procura di Genova come fonte di prova.

Il collegio difensivo si è detto soddisfatto per la decisione della Cassazione. “In attesa delle motivazioni della Suprema Corte pare evidente che il tribunale dovrà riconsiderare le posizioni degli indagati per i quali era stato provato solo l’invio a Gaza di aiuti alimentari e di denaro destinato ad attività umanitarie di sostegno alla popolazione civile”. Per i legali “è importante anche che la Cassazione abbia dichiarato inammissibile il ricorso della procura della Repubblica di Genova diretto a fare entrare nel procedimento i documenti trasmessi dai servizi segreti israeliani e già esclusi dal Riesame”.

Hannoun vive a Genova dal 1983. La Procura ha iniziato a sospettare di possibili legami con Hamas già alla fine degli anni Novanta ma le accuse furono archiviate. Le attività dell’Associazione però erano rimaste sempre sotto controllo e tra il 2021 e il 2023 diverse banche e operatori di pagamento avevano bloccato i conti dopo alcune segnalazioni dal governo di Israele. La fondazione era stata accusata già in passato di organizzare raccolte fondi spacciandole per beneficenza a scopi umanitari, ma Hannoun ha sempre negato.