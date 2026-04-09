Tutti i voti dopo le due notti europee - Real Madrid-Bayern Monaco è stata finora la partita più spettacolare del 2026: precisione ad altissima velocità. Il cinismo di Havertz salva l'Arsenal. Le peggiori sono Liverpool e la scriteriata difesa blaugrana

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Calcio stellare: Real Madrid-Bayern Monaco è stata la partita più spettacolare dell’andata dei quarti di Champions e probabilmente la migliore di questo primo scorcio di 2026. Sarà interessante metterla a confronto con la finale del mondiale del 19 luglio. Le quattro sfide hanno già dato un buon vantaggio alle vincitrici (Bayern, Arsenal, Psg e Atletico Madrid), ma non sono da escludere ribaltoni nelle gare di ritorno.

IN – Da Kvara ad Alvarez, che bellezze

9 REAL-BAYERN

Il 2-1 a favore dei tedeschi mette il cappello su una partita di altissimo contenuto spettacolare. Quaranta tiri in totale secondo le statistiche Uefa, 88% di precisione passaggi sul versante Bayern Monaco e 85% su quello del Real Madrid, 52% di possesso per i bavaresi e 48% per i Blancos, tutto ad altissima velocità. Il successo della squadra di Kompany è meritato, ma il Real è un animale da Champions.

8,5 KVARATSKHELIA

Il gol del 2-0 del georgiano che ridicolizza la difesa del Liverpool è già stato accostato a qualcuno dei capolavori di Maradona. Basta e avanza per descrivere la bellezza dell’azione dell’ex giocatore del Napoli.

8 JULIAN ALVAREZ

La punizione dell’1-0 dell’Atletico Madrid è un pezzo d’autore dell’argentino. Mette la palla all’incrocio, dove volano davvero le aquile.

7,5 HAVERTZ

Il gol del tedesco in chiusura di match, dopo tanta sofferenza da parte dell’Arsenal in enorme difficoltà sotto gli assalti dello Sporting Lisbona, è un manifesto di eleganza e cinismo. Havertz è un signore della Champions: fu lui, nella finale del 2021 contro il Manchester City, a far trionfare il Chelsea per la seconda volta.

OUT – Liverpool a lezione dal Psg: Slot impassibile

5 VINICIUS

Il suo egoismo è talvolta irritante. Le doti naturali, velocità e dribbling, sono spesso oscurate dalla mancanza di visione di gioco. Classico attaccante che si porta il pallone da casa e non lo molla mai.

5 UPAMECANO-TAH

La coppia centrale di difesa è il punto debole del Bayern. È da questa fragilità che passano le speranze di rimonta del Real Madrid.

4 LIVERPOOL

Il Psg dà una lezione di gioco ai Reds. Slot assiste quasi impassibile. Basterà la carica dell’Anfield per riaprire il discorso qualificazione?

4 PRESUNZIONE BARCELLONA

L’espulsione di Cubarsì alla fine del primo tempo condanna il Barcellona non solo a giocare in dieci, ma anche alla sconfitta. Ancora una volta, la bellezza di un attacco in cui splende la stella di Lamine Yamal, è ammaccata da un atteggiamento difensivo scriteriato. Contro una squadra guidata dal Cholo Simeone, un peccato mortale. L’Atletico ringrazia: 2-0 e un’autostrada spalancata verso le semifinali.