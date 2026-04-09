“Io me ne vado con un sorriso triste, siamo ancora lontani da questi livelli”: il commento di Del Piero dopo i quarti di Champions

“Io me ne vado con un sorriso triste, diciamo così”. In questa frase c’è tutta la malinconia di Alessandro Del Piero, che in poche parole ha sottolineato il confronto impietoso tra il calcio italiano e lo spettacolo a cui abbiamo assistito nei quarti di finale di Champions League. Il discorso non riguarda solo la Nazionale, fuori dai Mondiali per la terza volta di fila, ma anche i club di Serie A: la differenza tra Napoli-Milan di lunedì sera e Real Madrid-Bayern Monaco solo 24 ore dopo racconta di due categorie differenti.

“Abbiamo assistito, da qui, a una partita eccezionale“, ha detto Del Piero, inviato per Sky Sport, commentando la vittoria per 2 a 1 dei bavaresi al Bernabeu. Ma il discorso potrebbe valere anche per Psg-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid giocate mercoledì: 2-0 per i francesi e 0-2 a favore della squadra di Simeone. Tecnica, velocità, show in campo e sulle tribune: “Ti senti coinvolto in tutto: 4.000 tifosi del Bayern non hanno smesso un attimo di cantare. Il Bernabeu è andato a folate, si è riacceso sul 1-2. Prima i fischi, poi per un calcio d’angolo è stata un’apoteosi”, ha sottolineato Del Piero.

Poi le sue considerazioni più malinconico sul calcio italiano: “Pensare che siamo un filino lontani, noi italiani con le nostre squadre, dispiace: non siamo presenti in questa Champions League e non siamo ancora a questi livelli“, ha spiegato l’ex leggenda della Juventus. Che proprio su Real-Bayern ha aggiunto: “È stato uno spot per il calcio, spettacolare. Sono due società che negli anni hanno costruito una consistenza e una continuità impressionanti”. Quindi Del Piero ha concluso: “Un bel sorriso perché ho vissuto una serata meravigliosa, con un filo di tristezza, ma anche con la speranza di arrivare, magari il prima possibile, a questi livelli di spettacolo e di calcio che abbiamo visto stasera”. L’impressione è che per il calcio italiano ci vorrà ancora tanto tempo, al netto egli exploit come quello dell’Inter nella passata stagione.