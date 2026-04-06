Il giovane è un attaccante dell'Nk Celik, ha segnato 18 gol in 12 partite e ha raccontato tutto a una tv bosniaca: "Poi si è buttato a sinistra tutte e cinque le volte"

È un giovane, è bosniaco ed è un eroe nazionale dopo Bosnia–Italia. No, non parliamo di Alajbegovic e nemmeno di Bajraktarevic. Il suo nome è Afan Cizmic, ha 14 anni ed è il raccattapalle che a Zenica – durante Bosnia-Italia, partita che ha estromesso gli Azzurri dai Mondiali – ha rubato il foglietto con gli appunti sui rigoristi a Gianluigi Donnarumma, scatenando poi una discussione tra il portiere azzurro e Vasilj.

“Quando ho preso questo foglio, Donnarumma si è buttato a sinistra tutte e cinque le volte. Ha tentato la fortuna — il racconto del 14enne a Face Tv, che nelle giovanili dell’Nk Celik ha segnato ben 18 gol in 12 gare —. Quando sono tornato a casa, ho mostrato gli appunti a mio padre. Abbiamo deciso di metterli all’asta e devolvere il ricavato in beneficenza“, ha raccontato.

Dopo il primo rigore sbagliato dall’Italia con Pio Esposito, pare che Donnarumma abbia strappato gli appunti di Vasilj sui rigoristi azzurri. Pochissimi attimi dopo il raccattapalle ha deciso di diventare eroe nazionale, sottraendo a Donnarumma il foglio con i rigoristi bosniaci. “Lui era molto deluso e arrabbiato. Ha preso l’asciugamano e ha visto che non c’era più il foglio, lo ha cercato ma non l’ha trovato“, ha raccontato il 14enne.

E in Bosnia è ormai un eroe nazionale, al punto che è partito un appello chiarissimo: “Portiamolo ai Mondiali“. Intanto la Bosnia si prepara ai Mondiali previsti tra Usa, Messico e Canada: Dzeko e compagni debutteranno il 12 giugno contro il Canada, poi scenderanno in campo il 18 con la Svizzera e chiuderanno il 24 contro il Qatar.