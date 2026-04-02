“A Pasqua gli animal-ambientalisti invitano a non mangiare carne di agnello. Noi, oltre a invitarvi a mangiare carne di agnello, vi invitiamo anche a mangiare lo spiedo di tordi, di alzavole, lo spezzatino di lepre. Lasciamo grilli, cavallette e verdure agli animal-ambientalisti. Buona dieta vegana a loro”. Confavi, la confederazione che riunisce le associazioni venatorie italiane, ha rilasciato un video – in cui esorta gli italiani a mangiare carne, specialmente selvaggina cacciabile – con lo scopo di denigrare le persone che la presidente di Confavi, Giulia Sottoriva, definisce “animal-ambientalisti”. Quindi, probabilmente, le persone che si definiscono animaliste e/o ambientaliste.

Il video è particolarmente interessante tanto dal punto di vista comunicativo quanto dal punto di vista antropologico. Come detto, certifica un’intenzione: irridere persone che hanno principi e valori diversi dai propri. In seconda battuta, denota la confusione – quanto meno semantica – rispetto a scelte etiche e alimentazione, come associare la “dieta vegana” a “grilli e cavallette”. Non da ultimo, le “verdure” vengono messe sullo stesso piano di ciò che, nel messaggio, andrebbe evitato (come grilli e cavallette), facendo carta straccia di decenni di studi scientifici sulle diete a base vegetale.