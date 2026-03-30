Bosnia-Italia, Gattuso non cambia: Retegui in vantaggio su Pio Esposito, conferme anche in difesa | Le probabili formazioni

Vincere per tornare a giocare un Mondiale dopo 12 anni. Non ci sono altri calcoli da poter fare, non c’è altra strada: l’Italia è chiamata a superare la Bosnia di Edin Dzeko nella finale playoff prevista per martedì 31 marzo a Zenica, alle 20:45 (i precedenti). L’ambiente sarà caldissimo, le temperature meno. Per questo motivo Gattuso – di comune accordo con lo staff e dopo un sopralluogo di un delegato Figc allo stadio Bilino Polje di Zenica – ha deciso di cambiare il programma e partire il lunedì anziché la domenica, come inizialmente previsto.

La neve prima e la pioggia poi hanno reso pesantissimo il terreno di gioco: meglio svolgere la rifinitura a Coverciano e poi partire. Gli Azzurri hanno infatti svolto l’ultimo allenamento prima della partita nella mattinata di lunedì alle ore 11, poi il pranzo e alle 16:30 un volo direzione Bosnia, con Gattuso che parla in conferenza stampa alle 19:30. E a proposito del commissario tecnico della nazionale, ci sono un paio di dubbi da sciogliere nell’undici titolare.

Bosnia-Italia, le probabili formazioni

Gli ultimi allenamenti e gli ultimi indizi portano a pensare che Gennaro Gattuso riconfermerà l’undici che ha sconfitto l’Irlanda del Nord, anche se saranno due partite diverse. La Bosnia si appoggia tanto su Demirovic e Dzeko, gli uomini di maggior qualità. Ecco perché l’attenzione difensiva sarà più importante che mai. Ci si gioca tutto in 90 minuti e subire un gol potrebbe compromettere tutto. In porta nessun dubbio, ovviamente: ci sarà Gianluigi Donnarumma. Anche in difesa Gattuso sembra orientato a confermare i tre della semifinale: Mancini sul centrodestra, Bastoni in mezzo a guidare il reparto e Calafiori sul centrosinistra. Il modulo sarà ovviamente il 3-5-2.

A centrocampo Locatelli è in netto vantaggio su Cristante nel ruolo di play basso, mentre ai suoi lati ci saranno Nicolò Barella (che è sembrato rigenerato dalla maglia dell’Italia dopo le ultime prestazioni con l’Inter) e Sandro Tonali, autore del gol che ha messo in discesa la semifinale contro l’Irlanda del Nord. A destra ballottaggio tra Politano e Palestra, con l’esterno del Napoli in vantaggio: Palestra è un “quasi” debuttante e in queste partite è meglio lasciar da parte gli esperimenti. L’esterno del Cagliari è un’ottima soluzione a gara in corso. A sinistra invece ci sarà Dimarco. In attacco risalgono le quotazioni di Retegui accanto a Moise Kean: sembrava prender piede negli ultimi giorni l’opzione Pio Esposito, che però con molta probabilità partirà di nuovo dalla panchina.

BOSNIA (4-4-2): Vasjli; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Gigovic, Alajbegovic; Dzeko, Demirovic. Ct. Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli (Cristante), Tonali, Dimarco; Kean, Retegui (Esposito). Ct. Gattuso.

Bosnia-Italia, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Bosnia e Italia, finale playoff Mondiali prevista per martedì 31 marzo alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv, in chiaro, in esclusiva su Rai Uno, con la Rai che detiene in esclusiva i diritti per le gare della Nazionale di calcio. Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming tramite il servizio RaiPlay, via desktop, laptop, smart tv, tablet e smartphone. Ilfattoquotidiano.it seguirà la partita con una diretta testuale.