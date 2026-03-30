Sei gli scontri totali tra le due nazionali: nel 1996 la prima e unica vittoria dei gialloblu, più recenti invece i successi degli Azzurri

La prima nel 1996, le altre cinque tra il 2019 e il 2024. A distanza di quasi due anni Italia e Bosnia Erzegovina incrociano nuovamente le loro strade. Ma questa volta c’è una qualificazione ai Mondiali da conquistare. Dopo aver vinto ai rigori contro il Galles, martedì – alle ore 20.45 – la città di Zenica ospiterà Kean e compagni per un appuntamento che vale un’estate in America. Sei partite giocate e una sola sconfitta per gli Azzurri (in amichevole). Questa volta come finirà? Ecco tutti i precedenti tra le due squadre.

L’ultima di Sacchi da ct della Nazionale

Era il 21 giugno 1996. In una Sarajevo bombardata dalla guerra fino a pochi mesi prima, Bosnia e Italia organizzano una prima storica amichevole che segna un punto di non ritorno. La sconfitta per 2-1, infatti, coincide con l’ultima gara del ct Arrigo Sacchi sulla panchina azzurra. Dall’altra parte il successo è il simbolo di una rinascita nazionale dopo un periodo buio. Salihamidzic (ex Juventus) e Bolic condannano l’allenatore italiano all’addio forzato. Il momentaneo pareggio di Enrico Chiesa non salvò Sacchi dal suo imminente futuro.

Doppietta europea

Bosnia e Italia tornano poi ad affrontarsi 23 anni più tardi. Mondi, squadre e obiettivi diversi. Gli Azzurri sfidano Dzeko e Pjanic vincendo sia all’andata che al ritorno nei match validi per le qualificazioni a Euro2020 (poi vinto dalla nazionale di Roberto Mancini). A Torino finisce 2-1: Insigne e Verratti firmano la rimonta dopo lo svantaggio dei primi minuti. Da imbattuta nel Gruppo J, l’Italia vince anche in Bosnia con un netto 3-0 grazie ai gol del solito Insigne, di Belotti e di Acerbi. Gli Azzurri chiuderanno quel girone con 10 vittorie su 10, segnando 37 gol (e subendone solamente 4).

Il doppio confronto in Nations League

In meno di un anno le due squadre si ritrovano in Nations League. Nel settembre del 2020, in quella che è stata la prima partita del Gruppo 1 della Lega A, la Bosnia frena l’Italia con un pareggio che interrompe la striscia di 11 vittorie consecutive. Nell’1-1 di Firenze la rete per gli Azzurri arriva (con deviazione) dai piedi di Sensi. Due mesi dopo sarà la nazionale italiana a vincere con un netto 2-0 con i gol di Belotti e Berardi.

L’ultima volta

Per preparare quello che si è poi rivelato un Europeo fallimentare, l’Italia gioca l’ultimo test amichevole proprio contro la Bosnia il 9 giugno 2024. All’epoca sulla panchina c’era Spalletti, oggi Gattuso. Frattesi segna il gol partita, Scamacca è il più pericoloso. E Donnarumma (come accade ancora) salva di tutto. Un anno e mezzo dopo, alcuni di questi protagonisti proveranno a regalare una competizione che manca da troppo tempo.