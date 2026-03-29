MotoGp, Bezzecchi è dominante: vince anche ad Austin, è il terzo successo in tre gare | Ordine d’arrivo e classifica

Thailandia, Brasile e Stati Uniti. Marco Bezzecchi vince anche ad Austin e ottiene la terza vittoria su tre in questa stagione. Una gara condotta magistralmente dal pilota italiano, che chiude davanti a Jorge Martin (doppietta Aprilia) e festeggia dopo la bandiera a scacchi. Tecnicamente perfetto, intelligente nella gestione, Bez ha dominato e non ha mai messo in discussione il successo. È il primo pilota che dal 1992 in poi conduce 5 GP consecutivi dall’inizio alla fine. A chiudere il podio un ottimo Pedro Acosta.

Ai piedi del podio invece Fabio Di Giannantonio, mentre Bastianini ha chiuso al sesto posto, dietro a Marc Marquez. Crollo di Bagnaia nel finale: dal quinto posto ha alla fine chiuso al decimo. Davanti a lui Luca Marini. 14esimo invece Morbidelli, ultimo tra gli italiani. Con questo successo, Bezzecchi torna a guidare la classifica Mondiale.

MotoGp Usa, l’ordine d’arrivo

MotoGp Usa, la classifica piloti