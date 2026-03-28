Choc Tiger Woods: la sua auto si ribalta, lui viene arrestato per guida in stato di ebbrezza

Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente d’auto in Florida e poi arrestato per guida in stato di ebbrezza (poi rilasciato sotto cauzione). A comunicarlo è stato l’ufficio dello “sceriffo” della contea di Martin ai media, secondo cui l’incidente, con il ribaltamento della sua auto, è avvenuto non lontano da dove vive il campione di golf, a Jupiter Island. Secondo una fonte citata da CBS 12 non ci sono stati feriti gravi. La sua auto si è ribaltata e la polizia ha svolto i dovuti rilievi per capire meglio la dinamica dell’accaduto. Il golfista sarebbe stato sotto l’effetto di “qualche tipo di farmaco o droga” al momento dell’intervento dei soccorsi. È la terza volta che Woods è coinvolto in un incidente d’auto, l’ultima volta nel febbraio 2021 quando il suo SUV uscì di strada su una strada costiera a Los Angeles ad alta velocità, causandogli molteplici lesioni alle gambe e alle caviglie.

Woods stava gradualmente tornando a giocare a golf dopo il settimo intervento chirurgico alla schiena subito lo scorso settembre. Non aveva ancora deciso se avrebbe potuto partecipare al Masters, in programma dal 9 al 12 aprile. Ora dovrà fare i conti con un incidente stradale, anche se senza conseguenze gravi. Secondo Espn l’incidente è avvenuto poco dopo le 14 di venerdì 27 marzo, nella località dove Woods vive.