Il Masters 1000 di Miami diventa improvvisamente un crocevia importante nella stagione di Jannik Sinner. Il motivo non riguarda direttamente l’altoatesino, in campo questa notte contro il francese Moutet, bensì il suo rivale. Carlos Alcaraz è crollato al terzo turno contro Sebastian Korda: sconfitta per 6-3, 5-7, 6-4. Lo statunitense, testa di serie numero 32 del torneo, è riuscito a giocare alla pari con lo spagnolo e anzi a sorprenderlo nel momento decisivo, rubandogli il servizio sul 5-3 e chiudendo la partita. Con il numero 1 subito fuori, ora Sinner ha l’occasione per accorciare in testa al ranking Atp.

La nuova classifica mondiale di oggi, lunedì 23 marzo, è ancora ufficiosa: diventerà definitiva dopo Miami. Sinner al momento è a quota 11,400 punti, distante più di 2mila lunghezze da Alcaraz, che però si ferma a 13,590. Se l’altoatesino dovesse però completare il Sunshine Double, vincendo anche in Florida dopo Indian Wells, coronerebbe un’impresa che lo ripoterebbe a tiro dello spagnolo. Sinner infatti può arrivare a 12,350 punti, poco più di mille da Alcaraz. Anche se non vincere, l’altoatesino potrebbe comunque ridurre il gap rispetto alla vetta del ranking Atp.

E poi arriveranno i tornei sulla terra rossa: Sinner non ha nulla da difendere fino agli Internazionali d’Italia. Tradotto: da qui a Roma, può solo guadagnare punti. Alcaraz invece nello stesso periodo vedrà uscire i 1.000 punti della vittoria a Monte-Carlo e i 330 a Barcellona. Insomma, la differenza tra i due è destinata ad assottigliarsi ancora. Con all’orizzonte un possibile nuovo scontro per il primato tra Roma e Roland Garros: Sinner può addirittura pensare a un clamoroso sorpasso davanti al pubblico italiano.

La nuova classifica Atp live di oggi, 23 marzo