La prima regola per evitare psicodrammi recita: non prendere gol. Eppure è proprio il tema della difesa ad agitare il percorso di avvicinamento della Nazionale alla settimana decisiva del calcio italiano. Giovedì alle ore 20.45 a Bergamo gli azzurri sfidano l’Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff Mondiali. Il primo match da dentro-fuori, sperando di arrivare alla finale contro Bosnia o Galles di martedì 31 marzo. Da ieri i convocati del ct Gennaro Gattuso sono al lavoro a Coverciano. Ma al primo allenamento erano assenti proprio i tre potenziali titolari della difesa: Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori e Alessandro Bastoni. In realtà il difensore dell’Inter si è allenato, ma a parte.

L’allarme retroguardia è ben noto a Gattuso, che ha visto precipitare la situazione negli ultimi giorni. Mancini ha accusato un fastidio al polpaccio durante Roma–Lecce: è uscito all’intervallo, in tempo per evitare lesioni, stando a quanto emerso dagli esami svolti a Firenze. Il difensore giallorosso avrebbe un affaticamento muscolare, ma non è detto che riesca a recuperare entro giovedì. Stesso discorso per Calafiori, che ha giocato circa mezz’ora nella finale di Carabao Cup persa dall’Arsenal e “ha sentito un dolorino”, stando alle parole di Gattuso.

Bastoni invece è fermo dal derby e dalla botta alla tibia rimediata commettendo fallo su Rabiot. Sono passate più di due settimane, ma il difensore nerazzurro non ha ancora smaltito la conclusione. “È un dolore gestibile“, avrebbe commentato dopo il test svolto in campo a Coverciano. Più cauto però il ct in conferenza stampa: “Verrà valutato giorno per giorno“. È una logica che riguarda anche Mancini e Calafiori, pensando a un potenziale doppio impegno. Gattuso vuole evitare di giocarsi un cambio affrettato contro l’Irlanda del Nord, ma ragiona anche in prospettiva di un’eventuale finale, che si giocherebbe in trasferta e vedrebbe di fronte sulla carta un’avversaria più ostica, che sia Bosnia o Galles. Meglio avere i tre difensori al 100% per martedì.

Intanto però alla fine bisogna arrivarci. E con quale difesa? Guardando ai convocati, le alternative sono chiare: Alessandro Buongiorno in mezzo, Federico Gatti a destra e Giorgio Scalvini a sinistra. Se l’atalantino pare in ripresa, gli altri due difensori chiamati da Gattuso non stanno invece attraversando un bel periodo di forma. Al Napoli Buongiorno ha spesso faticato nel corso di questa stagione, mentre nella Juventus di Spalletti finora Gatti non ha trovato molto spazio. Eppure potrebbe toccare a loro tre, con Diego Coppola – oggi al Paris FC – come unica alternativa integra fisicamente.

La probabile formazione dell’Italia contro l’Irlanda del Nord

Detto del rebus in difesa, la Nazionale di Gattuso contro l’Irlanda del Nord è praticamente fatta. L’altro incerottato è Sandro Tonali, che però da oggi si allena e il ct è convinto di avere a disposizione. Davanti, almeno dall’inizio, spazio alla rodata coppia Kean–Retegui, con Pio Esposito alternativa a gara in corso. Stesso discorso per Palestra: sull’esterno destro partirà Matteo Politano, mentre il 21enne del Cagliari è pronto a entrare dalla panchina. Il primo cambio a centrocampo potrebbe essere Pisilli.

ITALIA (3-5-2), ct Gattuso

Donnarumma

Mancini/Gatti, Bastoni/Buongiorno, Calafiori/Scalvini

Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco

Kean, Retegui