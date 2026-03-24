Il gesto di fair play di Sinner: “Forse l’ho toccata”. Moutet rifiuta, ma l’azzurro gli concede il punto – Video

Applausi per la vittoria netta, ma prima altri applausi per un bel gesto nel corso del secondo set. Jannik Sinner ha conquistato il pubblico di Miami grazie al suo tennis, ma nella sfida vinta di terzo turno si è distinto anche per una bell’azione di fair play contro Corentin Moutet, numero 33 del ranking mondiale, nel terzo turno del Masters 1000. Durante il quarto game del secondo parziale, sul 2-1 per Sinner al servizio, un diritto profondo di Moutet era finito oltre la linea e di conseguenza chiamato “out“. Punto per Sinner? No, perché l’azzurro si è avvicinato all’arbitro per ammettere di aver toccato la palla prima che superasse la linea, quindi prima che rimbalzasse, assegnando così il punto all’avversario.

“Penso di averla toccata“, ha spiegato Sinner. “Prima o dopo“, ha chiesto Moutet. “No no, prima che toccasse. Ti do il punto”, ha ribadito l’azzurro. Moutet inizialmente aveva rifiutato il punto dichiarando “No no, va bene. Non lo voglio”, ma ha prevalso la sportività dell’altoatesino, con l’arbitro che ha annunciato: “Sinner ha toccato la palla, quindi il punto va a Moutet“. A quel punto si è alzato l’applauso del pubblico per la sportività di Sinner. Il punteggio è quindi passato da 40-15 a 30-30, tra gli applausi del pubblico del Centrale di Miami. E anche Moutet ha deciso di applaudire l’avversario.