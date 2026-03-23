Chiesa lascia il ritiro della Nazionale per problemi fisici: “È stato ritenuto non disponibile”

L’entusiasmo per il ritorno di Federico Chiesa in Nazionale è durato praticamente tre giorni. L’esterno del Liverpool – protagonista agli Europei vinti nel 2021 – era stato convocato da Gattuso, ma è tornato a casa dopo alcuni controlli fisici effettuati a Coverciano e non parteciperà alla sfida di semifinale contro l’Irlanda del Nord, prevista per giovedì 26 marzo a Bergamo. A comunicarlo è stata la Figc con una nota ufficiale sul proprio sito nella mattinata di lunedì. “Verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite. Al suo posto è stato chiamato il calciatore del Bologna Nicolò Cambiaghi“.

Nessuna chiamata dunque per Zaniolo e Bernardeschi, tra gli esclusi “di lusso” dai 28 convocati da Gennaro Gattuso. La scelta è ricaduta su Cambiaghi, di ruolo simile a Chiesa (anche lui preferisce giocare sugli esterni), più brevilineo. Un’altra assenza per Gattuso, che potrebbe dover rinunciare anche a Gianluca Scamacca, presente in ritiro ma in fortissimo dubbio per la semifinale dopo il problema fisico accusato sabato.

Per Federico Chiesa sarebbe stato il ritorno in azzurro a distanza di quasi due anni dall’ultima volta, quando l’Italia fu eliminata dall’Europeo 2024 contro la Svizzera. Gattuso lo ha “corteggiato” a lungo e nei mesi scorsi più volte Chiesa aveva rifiutato la convocazione perché “non si sentiva pronto“. Questa volta era riuscito a convincerlo. “Non si sentiva pronto e io ho bisogno di chi lo è davvero, ha qualche problema da sistemare” aveva spiegato il ct dopo l’ultimo “no” ricevuto. Stavolta sembrava fosse la volta buona, ma non è stato giudicato nelle condizioni fisiche ottimali per affrontare le due partite (se l’Italia dovesse battere l’Irlanda del Nord) che potrebbero portare l’Italia al Mondiale.

La lista dei convocati

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).