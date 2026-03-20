In attesa di Jannik Sinner, che scenderà in campo domani (orario ancora da definirer), l‘Italia del tennis sarà già protagonista oggi, 20 marzo, a Miami, nel secondo Masters 1000 sul cemento americano dopo quello di Indian Wells vinto proprio dall’altoatesino. Sono sei gli azzurri tra tabellone maschile e femminile presenti nel programma giornaliero, tra cui anche Matteo Berrettini, che tornerà in campo dopo 24 ore dalla vittoria contro Alexandre Muller al primo turno. L’azzurro sfida Sascha Bublik, in un match già complicato. Italiani a parte, è anche il momento di Carlos Alcaraz: lo spagnolo – dopo l’eliminazione in semifinale a Miami – sfida Joao Fonseca in un secondo turno complicatissimo.

Non ci sarà Lorenzo Musetti, che avrebbe dovuto esordire oggi ma ha deciso di ritirarsi dal torneo per un problema al braccio accusato in allenamento giovedì. L’azzurro infatti è reduce da un inizio di 2026 che gli ha regalato gioie e dolori: prima gli Australian Open, dove Musetti stava giocando benissimo, fino al ritiro nella sfida contro Novak Djokovic per un problema alla gamba quando era sopra per 2-0 nei set. Poi il ritorno a Indian Wells, dove però è stato eliminato al primo turno da Fucsovics. Ora un altro stop. L’obiettivo è arrivare al meglio alla stagione su terra rossa. Sul cemento americano però sono tanti gli azzurri presenti: di seguito orari e programma.

Atp Miami, gli italiani in campo oggi

Quattro nel maschile, due nel femminile: saranno sei gli italiani protagonisti in questo venerdì a Miami. Per quanto riguarda gli uomini, oltre a Berrettini, in campo anche Matteo Arnaldi per il primo turno contro Shevchenko, Luciano Darderi contro la giovane promessa spagnola Landaluce per il secondo. È anche il giorno di Flavio Cobolli, che al secondo turno affronterà il belga Collignon. Nel femminile tocca invece sia a Jasmine Paolini che a Elisabetta Cocciaretto, entrambe in campo per il secondo turno.

Paolini – testa di serie numero 7 nel torneo – affronta la statunitense Taylor Townsend. Un secondo turno subito non semplicissimo per l’azzurra. Torna in campo anche Elisabetta Cocciaretto, che dopo aver battuto la lettone Darja Semenistaja in due set, ha adesso una sfida quasi proibitiva contro Coco Gauff.

Cocciaretto vs (4) Gauff – non prima delle 18 sul Centrale

vs (4) Gauff – non prima delle 18 sul Centrale (10) Bublik vs Berrettini – 3° martch dalle 16 sul Bucholz

– 3° martch dalle 16 sul Bucholz (WC) Townsend vs (7) Paolini – non prima delle 17.30 sul Court 1

– non prima delle 17.30 sul Court 1 Arnaldi vs Shevchenko – 3° match dalle 15 sul Court 4

vs Shevchenko – 3° match dalle 15 sul Court 4 Collignon vs (13) Cobolli – 4° match dalle 15 sul Court 7

– 4° match dalle 15 sul Court 7 (17) Darderi vs (Q) Landaluce – non prima di mezzanotte sul Court 7

Dove vedere l’Atp Miami in tv e streaming

Le partite del Masters 1000 di Miami sono trasmesse in tv sui canali di Sky Sport con Sky Sport Tennis che è quello di riferimento. Inoltre, potranno essere seguite in streaming live e on demand tramite app o sito su Sky Go, NOW e Tennis TV. I match di tennis femminile invece, saranno trasmessi in chiaro su Supertennis. Saranno visibili anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming live e on demand su Sky Go e NOW.