Jannik Sinner va a caccia dell’en plein nel Sunshine Double. Dopo la vittoria a Indian Wells, punta anche all’altro Masters 1000 che si gioca sul cemento americano. Dalla California alla Florida, dove ha già vinto nel 2024, con in testa l’obiettivo di riavvicinarsi alla vetta del ranking mondiale, occupata da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, sconfitto in semifinale da Daniil Medvedev, avrà peraltro un esordio complesso sul duro dell’Hard Rock Stadium. Questo ha sancito il sorteggio del tabellone di Miami (si gioca dal 18 al 29 marzo, montepremi 9.415.725 dollari), che per la prima volta nella storia vede presentarsi 4 italiani al via tra i top 20 della classifica Atp.

Oltre a Sinner, c’è ovviamente Lorenzo Musetti, a caccia di buone sensazioni dopo la sconfitta rimediata al primo match a Indian Wells. Il recupero dall’infortunio procede lentamente, ma per il carrarino il focus è ormai sulla stagione della terra rossa. Flavio Cobolli invece spera di rifarsi dopo un brutto torneo giocato in California, dove però ha vinto in doppio con Belinda Bencic. Ha avuto un sorteggio sfortunato: può incrociare subito Dimitrov. Luciano Darderi è il più in forma dopo Sinner: ha raggiunto il suo best ranking al numero 18, chissà che non possa puntare ancora più in altro. Più indietro in classifica, ma non meno motivati, ci sono anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi.

Tabellone Miami, il percorso di Sinner e di Alcaraz

Jannik Sinner entrerà in gara al secondo turno, dove sfiderà il vincente del match tra Damir Dzumhur ed un qualificato. Al terzo turno potrebbe vedersela contro il n.30 del seeding Corentin Moutet, mentre agli ottavi ci potrebbe essere il n.15 Andrey Rublev. Più sfortunato, come detto, Carlos Alcaraz: dopo il bye al primo turno, l’avversario potrebbe essere Joao Fonseca, in formissima. Il fenomeno brasiliano deve però prima battere Marozsan. Il n. 1 del mondo nei quarti potrebbe avere uno tra Fritz e Draper, mentre agli ottavi possibile un incrocio con Luciano Darderi.

Tabellone Miami, i primi turni degli italiani

Jannik Sinner: bye al primo turno, poi il vincente di D. Dzumhur-qualificato

Lorenzo Musetti: bye al primo turno, poi un qualificato

Flavio Cobolli: bye al primo turno, poi il vincente di R.Collignon-G. Dimitrov

Luciano Darderi: bye al primo turno, poi il vincente di M. Giron-qualificato

Matteo Berrettini contro A. Muller

Matteo Arnaldi contro A.Shevchenko