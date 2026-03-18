La MotoGp torna in Brasile oltre dopo due decenni. Il secondo appuntamento del Mondiale 2026 è sul “nuovo” circuito di Goiania, dedicato ad Ayrton Senna. Tantissime le incognite. La pioggia, che ha già allagato il tracciato e che rischia di condizionare tutto il weekend. Il circuito mai provato dai piloti: l’ultimo a vincere con una moto a Goiania fu Kevin Schwantz nel 1989, non sono mai stati effettuati test. Infatti, nella giornata di venerdì sono previste sessioni di prove più lunghe del solito, soprattutto per la MotoGP.

La terza incognita riguarda invece quello che è emerso dopo il primo Gp in Thailandia. Pedro Acosta è il leader della classifica iridata con 32 punti, seguito da ben quattro Aprilia: il secondo è Marco Bezzecchi, che al netto della caduta nella Sprint ha dominato il weekend. Marc Marquez, fermato da una foratura domenica, è ottavo a -23 dalla vetta. Il tema, quindi, è capire se davvero la Ducati non sia più la moto dominante del paddock. Già l’anno scorso solo lo spagnolo e suo fratello Alex erano riusciti a farla funzionare davvero. In questa stagione però il campione del mondo in carica ha iniziato ancora un po’ acciaccato e più titubante. Dal Brasile arriveranno nuovi segnali: Marco Bezzecchi resterà il pilota da battere? Aprilia è davvero favorita per vincere il titolo?

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MotoGP, Gp Brasile 2026: dove vedere in diretta tv e streaming

Dove vedere tutti gli appuntamenti del Gp del Brasile? Tutto il weekend viene trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky (il canale di riferimento è Sky Sport MotoGP, 208), oltre che in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio del Brasile è visibile anche in chiaro su TV8 (e in streaming su tv8.it), che trasmetterà in diretta qualifiche e Sprint del sabato, mentre le gare della domenica saranno disponibili in differita. Attenzione anche al fuso orario: sia la Sprint del sabato che la gara della domenica scatteranno alle 19:00 ora italiana.

Venerdì 20 marzo 2026

FP1 Moto3 dalle 13:00 alle 13:45: diretta TV su Sky e in streaming su Now

FP1 Moto2 dalle 14:00 alle 14:50: diretta TV su Sky e in streaming su Now

FP1 MotoGP dalle 15:05 alle 16:05: diretta TV su Sky e in streaming su Now

Prove Moto3 dalle 17:15 alle 18:00: diretta TV su Sky e in streaming su Now

Prove Moto2 dalle 18:15 alle 19:05: diretta TV su Sky e in streaming su Now

Prove MotoGP dalle 19:20 alle 20:35: diretta TV su Sky e in streaming su Now

Sabato 21 marzo 2026

FP2 Moto3 dalle 12:40 alle 13:10: diretta TV su Sky e in streaming su Now

FP2 Moto2 dalle 13:25 alle 13:55: diretta TV su Sky e in streaming su Now

FP2 MotoGP dalle 14:10 alle 14:40: diretta TV su Sky e in streaming su Now

Qualifiche MotoGP dalle 14:50 alle 15:30: diretta TV su Sky, in chiaro su TV8 e in streaming su Now

Qualifiche Moto3 dalle 16:45 alle 17:25: diretta TV su Sky, in chiaro su TV8 e in streaming su Now

Qualifiche Moto2 dalle 17:40 alle 18:20: diretta TV su Sky, in chiaro su TV8 e in streaming su Now

Sprint MotoGP alle 19:00 (15 giri): diretta TV su Sky, in chiaro su TV8 e in streaming su Now

Domenica 22 marzo 2026

Warm-Up MotoGP dalle 14:40 alle 14:50: diretta TV su Sky e in streaming su Now

Gara Moto3 alle 16:00 (24 giri): diretta TV su Sky e in streaming su Now

Gara Moto2 alle 17:15 (26 giri): diretta TV su Sky e in streaming su Now

Gara MotoGP alle 19:00 (31 giri): diretta TV su Sky e in streaming su Now

MotoGP, Gp Brasile 2026: dove vedere la replica in differita

Le gare del Gp del Brasile sono disponibili anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming su tv8.it, ma in differita nella giornata di domenica. TV8 trasmetterà invece in diretta nella giornata di sabato le qualifiche delle tre classi e la Sprint della MotoGP.

Domenica 22 marzo

Ore 18:30 – Gara Moto3 su TV8 e in streaming su tv8.it

Ore 19:50 – Gara Moto2 su TV8 e in streaming su tv8.it

Ore 21:30 – Gara MotoGP su TV8 e in streaming su tv8.it