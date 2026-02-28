Un sabato infuocato ad inaugurare il nuovo Motomondiale di MotoGp. Marco Bezzecchi (Aprilia) vince le qualifiche e conquista la pole position per il gran premio di Thailandia che si svolgerà domani, domenica 29 febbraio 2026. Sfortunato il pilota italiano, che cade in curva durante la successiva sprint race. Proprio nella gara di velocità trionfa Pedro Acosta (Ktm) dopo un lungo duello con Marc Marquez (Ducati), culminato in un contatto dubbio tra i due, per cui il ducatista ha dovuto cedere la posizione.

Sul tracciato thailandese di Buriram, circuito inaugurale del Motomondiale, Marco Bezzecchi conferma il grande potenziale mostrato da Aprilia nelle prime sessioni e conquista la pole per il gran premio di domenica. Il pilota italiano ha registrato il miglior tempo, ma, proprio quando stava cercando di migliorare il suo riferimento, è scivolato. Una caduta che non ha però inficiato sul primo posto in griglia. In prima fila domani, affianco al pilota romagnolo, ci sarà lo spagnolo Marc Marquez, il campione del mondo in carica, con la Ducati Lenovo Team. Il ducatista è arrivato secondo a 35 millesimi dal primo. Terza posizione per Raul Fernandez su Trackhouse, scuderia satellite dell’Aprilia. Fabio Di Giannantonio partirà quarto, mentre Pecco Bagnaia, eliminato in Q1, partirà dalla tredicesima posizione.

La sprint race, la prima gara della stagione che dà punti ai piloti per il motomondiale con il percorso di 13 giri, si conclude con la vittoria di Pedro Acosta dopo un lungo duello con Marc Marquez, penalizzato all’ultimo giro e costretto ad accontentarsi della seconda posizione. Marco Bezzecchi, partito in prima posizione, dopo uno spettacolare duello con il pilota spagnolo della Ducati, fatto di sorpassi e controsorpassi, cade in curva al terzo giro. Le nuove due moto che combattono per la vittoria diventano la Ducati di Marc Marquez e la Ktm di Pedro Acosta. Anche qui la lotta tra i due risulta concitata, ma lascia in prima posizione per larghi tratti della gara Marquez. Proprio il ducatista, nel corso di un controsorpasso all’interno ai danni di Acosta, tocca la moto dell’avversario. La Direzione di Gara lo penalizza e Marquez cede la posizione ad Acosta dopo un contatto, punito troppo severamente secondo alcuni.

Il pilota vincitore della sprint race ha dichiarato: “Non mi piace vincere così, non mi sento davvero vincitore, perchè Marquez ha ceduto la posizione. – e aggiunge – Marc mi ha spinto fuori ma … non so. Un buon modo per iniziare la stagione, ma domani voglio vincere in un altro modo”. Marquez non si è lasciato influenzare dai dubbi sul contatto e non ha lasciato spazio alle polemiche dichiarando: “La penalità? Decide la Direzione Gara. Vengo da un infortunio e va bene così, sono contento“.

Contatto anche tra Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez con l’italiano che ha dichiarato di essersi recato in Direzione Gara alla fine per chiedere conto della pericolosa manovra dello spagnolo. Bagnaia chiude nono dopo aver recuperato alcune posizioni. L’appuntamento di domani si preannuncia infuocato.