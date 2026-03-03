Il mondo FQ

Voleva insegnare matematica, festeggia sul podio con l’Aprilia: Elena De Cia, la stratega dietro i successi di Bezzecchi

di Redazione Sport
"In Aprilia offrivano la possibilità di fare la tesi: ci sono andata senza troppa convinzione. Ho scoperto un mondo nuovo". Oggi è a capo della strategia del team di Noale che ha portato le sue 4 moto in top 5 nel Gp di Thailandia
Voleva fare l’insegnante di matematica, ma si è ritrovata domenica scorsa sul podio di Buriram nel primo gran premio della stagione del motomondiale. Si chiama Elena De Cia, ha 38 anni, ed è di Belluno: è lei la stratega del team Aprilia che, nel corso del Gp di Thailandia, ha portato le sue quattro moto tra i primi cinque classificati nel corso del Gp inaugurale del motomondiale.

La stratega bellunese del team dell’azienda veneta ha festeggiato sul podio, ha sollevato il trofeo e ha abbracciato i piloti. La vittoria di Marco Bezzecchi e il trionfo dell’azienda italiana passa anche per i suoi calcoli, per le notti intere passate a elaborare numeri e percentuali. Numeri volti a salvaguardare le gomme nel corso della gara e tutelare la velocità dei piloti. È stata quasi trascinata sul palco dall’ingegner Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico del Reparto Corse, per festeggiare con i piloti. “Gioia pura“, ammette ora De Cia.

Intervista da Repubblica, ha spiegato il suo percorso: “Sono una matematica. Il mio sogno era insegnarla, poi all’Università di Padova ho scoperto la matematica applicata. In Aprilia offrivano la possibilità di fare la tesi: ci sono andata senza troppa convinzione, perché pensavo ancora alla didattica. Mi sono laureata e sono rimasta. Ho scoperto un mondo nuovo. Soprattutto maschile, è vero: ma mi ci trovo benissimo, e poi nel paddock noi donne siamo sempre di più“.

Adesso ragiona solo da stratega dell’Aprilia Racing Factory Team: “La stagione è cominciata benissimo. Un risultato così ci ha riempito d’orgoglio, le condizioni non erano facili: una pista esigente, il problema dei consumi elevati. Siamo riusciti a essere efficaci, grazie anche alla collaborazione di tutti e quattro i piloti: il segreto è stato recuperare di più, spendendo di meno” dice. La sua carriera l’ha portata in MotoGp, Superbike, un’esperienza con Suzuki. Poi il ritorno nella sede di Noale, non lontano da casa. Adesso Aprilia sogna addirittura il Mondiale: “Chi l’avrebbe detto? Sono felice. Domenica sul podio è stato bellissimo. Come una foto di classe, però ora torno ai miei numeri. E ai ragazzi preparo un po’ di “compiti” da studiare per bene nei prossimi giorni mentre sono a casa”.

