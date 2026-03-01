Una vittoria mai in discussione per Marco Bezzecchi (Aprilia), che ha conquistato la gara inaugurale del Motomondiale sul circuito di Buriram, in Thailandia. Bezzecchi ha staccato gli avversari fin dai primi giri con un notevole distacco di tempo. Secondo Pedro Acosta (Ktm) e terzo Raul Fernandez (Trackhouse). Fuori Marc Marquez.

Bezzecchi ha confermato le grandi aspettative che erano nate nelle prime sessioni della stagione. Il pilota italiano ha dominato la gara. Il primo posto non è mai stato in discussione. Marc Marquez (Ducati), partito secondo in griglia e atteso in questa gara, si è dovuto arrendere alla foratura della sua ruota posteriore, non concludendo la gara.

Acosta ha saputo approfittarne conquistando la seconda posizione dopo un lungo duello con Raul Fernandez, finito terzo. Solo nono posto per Pecco Bagnaia, mentre Di Giannantonio e Morbidelli terminano la gara rispettivamente al sesto e ottavo posto.