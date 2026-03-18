Haaland calcia, il pallone si deforma sul volto del difensore: lo scatto impossibile di un fotografo inglese

Durante la sfida di Premier League tra West Ham e Manchester City, l'attaccante norvegese ha calciato con grande potenza e la palla si è "sgonfiata" sul viso di Mavropanos

Dopo un inizio di stagione irreale, adesso Erling Haaland sta faticando in zona gol e il Manchester City ne risente. L’attaccante norvegese ha segnato in Champions League contro il Real Madrid (un gol inutile, vista la sconfitta per 1-2 e quella per 3-0 all’andata), ma non è riuscito a farlo tre giorni prima, durante la trasferta di Premier League in casa del West Ham, terminata 1-1. Colpa di diverse imprecisioni in area, ma anche di difensori – quelli avversari – che ci hanno letteralmente “messo la faccia” in alcune circostanze.

Come nel caso dello scatto poi diventato virale di Dave Shopland, fotografo che a marzo ha già scattato quella che si candida a foto calcistica dell’intero 2026. I protagonisti dello scatto sono Erling Haaland e Konstantinos Mavropanos, difensore del West Ham. Nel momento esatto della conclusione dell’attaccante norvegese, il pallone calciato con grandissima potenza da Haaland finisce sul viso del difensore greco, deformandosi in modo impressionante.

Shopland è riuscito a immortalare esattamente il momento dell’impatto del pallone sul volto di Mavropanos in uno scatto che dà l’idea della potenza del tiro respinto. Il pallone infatti – nella foto – è come se fosse totalmente sgonfio, mentre sullo sfondo si intravede il pubblico presente. Accanto a Mavropanos c’è il compagno Tomas Soucek, che osserva la scena con un’espressione preoccupata, dovuta probabilmente alla pericolosità dell’azione. Mavropanos è rimasto a terra dopo la conclusione e l’arbitro ha sospeso temporaneamente il gioco per permettere allo staff medico del West Ham di intervenire. Dopo alcuni minuti a bordo campo, il difensore è rientrato in campo stordito, ma comunque in grado di proseguire il match. Un’azione finita senza gol, ma che ha lasciato uno scatto che in brevissimo tempo ha fatto il giro del mondo.