Niente più dubbi, anche perché il rendimento di soli 4 punti in 15 partite (con una vittoria che manca da inizio dicembre) sono davvero troppo pochi perché si possa continuare così. La Cremonese ha deciso di cambiare allenatore. Salta l’ottava panchina in Serie A, con Davide Nicola che saluta e con l’arrivo di Marco Giampaolo. La decisione è già stata comunicata a entrambi, ora si tratta solo di definire gli ultimissimi dettagli formali e burocratici perché il nuovo allenatore possa essere ufficializzato.

I contratti

Prima di tutto, l’esonero. Che non comporta una risoluzione contrattuale: Nicola resterà sotto contratto con i lombardi fino al 2027, a meno che, in futuro, non arrivi un’altra proposta per un’altra panchina. Stessa durata che, alla fine, è stata pensata per Giampaolo: accordo di un anno e mezzo, per cui al momento non è prevista una risoluzione in caso di retrocessione. Di fatto, mancano solo gli annunci, ma la cosa si farà. E Giampaolo è chiamato, come a Lecce l’anno scorso, a raggiungere il miracolo salvezza, con una squadra al terzultimo posto e soprattutto completamente scarica di motivazioni e fiducia.

Il ritorno

Per Giampaolo, poi, Cremona ha rappresentato una sorta di rinascita. Aveva allenato i grigiorossi nella stagione 2014/2015 in Serie C. A fine anno, con l’ottavo posto e la promozione mancata, era poi arrivata la risoluzione, ma Giampaolo qualche settimana dopo sarebbe ripartito da Empoli in Serie A. Facendo più che bene. Perché rinascita? Perché l’anno prima fu quello clamoroso di Brescia, in cui di fatto l’allenatore fu costretto a dimettersi visti dei problemi gravissimi con la tifoseria. Sembrava una carriera in discesa, invece dopo Cremona ha trovato nuova linfa. La stessa che dovrà portare ora, a distanza di più di dieci anni.