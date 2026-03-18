Né fenomeni, né salmonari: lo Sporting Lisbona ha spiegato anche all’Inter come affrontare il Bodo Glimt

I fenomeni sono tornati salmonari. Un pomeriggio di pioggia a Lisbona ha restituito alla realtà il Bodo Glimt, passato dal 3-0 ottenuto in Norvegia contro lo Sporting nell’andata degli ottavi di Champions allo 0-5 incassato nei tempi supplementari allo stadio Alvalade. È importante citare in questa storia anche gli impianti di gioco: quello del Bodo è in sintetico e si è rivelato in questi anni di vetrina europea un sicuro alleato della squadra guidata dal cinquantasettenne Kjetil Knutsen. Uno che, alla faccia dell’aplomb scandinavo, è sempre agitato in panchina e quando le cose non gli garbano, protesta in modo anche plateale.

Lo Sporting ha svelato che il Bodo è una buona squadra, ma non è sicuramente l’Ajax dei bei tempi ai quali è stato accostato. Ha anche spiegato all’Inter come va affrontato un gruppo nel quale la forza è il collettivo e che in trasferta sceglie in modo scientifico di chiudersi e di ripartire in contropiede. Lo Sporting ha avuto pazienza. Ha trovato il primo gol (Gonçalo Inacio) al 34’, ha raddoppiato al 61’ con Gonçalves, ha pareggiato i conti dell’andata con il 3-0 su rigore di Suarez al 78’ e ha timbrato la qualificazione ai quarti con il poker di Maxi Araujo all’inizio dei supplementari, per poi chiudere la pratica in bellezza con Rafa Nel al 121’. Una rimonta epica, che ha riportato lo Sporting all’impresa compiuta 62 anni fa, quando ribaltò il Manchester United nei quarti di Coppa delle Coppe: 1-4 all’Old Trafford, 5-0 al ritorno. Lo Sporting avrebbe poi vinto il trofeo, nella finale replay dopo il 3-3 con il MTK Budapest il 15 maggio 1964. Due giorni dopo, nella ripetizione ad Anversa, 1-0 definitivo dei portoghesi.

Ora lo Sporting dovrà vedersela nei quarti con l’Arsenal, dominatore in Premier – nove punti di vantaggio sul Manchester City – e finalista domenica in Coppa di Lega contro l’eterno nemico Guardiola, schiantato a sua volta dal Real Madrid di Vinicius. Comunque vada, per la banda di Rui Borges ritrovarsi tra le prime otto d’Europa è già un risultato da applausi. L’estate scorsa lo Sporting ha venduto il suo bomber, lo svedese Gyokeres, proprio all’Arsenal per 65 milioni di euro, più bonus. Un affare dal punto di vista economico, ma una rinuncia sportiva non facile considerato che in 102 partite il ragazzone di Stoccolma aveva firmato 97 gol. L’inserimento nella nuova realtà e in un campionato come la Premier non è stato semplice per Gyokeres, ma dopo le difficoltà iniziali, si è sbloccato ed è a quota 16 reti in 41 presenze.

La stampa portoghese, naturalmente, celebra lo Sporting. “Brutale”, il titolo di Record, che riporta in prima pagina anche lo sfogo dell’allenatore Rui Borges: “Esigo rispetto”. A Bola parla invece di “serata perfetta” e dà voce alla rivincita personale di Borges: “Continuano a dire che l’allenatore è debole e non ha la capacità di guidare lo Sporting”. Il rovescio della serata è il crollo di un Bodo, che dopo aver guadagnato consensi in tutta Europa con un sorprendente cammino in Champions, è stato ridimensionato dalla batosta dell’Alvalade. Sono tornati d’attualità due questioni sulle quali si era dibattuto in occasione degli exploit della squadra norvegese, compreso quello contro l’Inter: il vantaggio del fondo in sintetico dello stadio di casa. Troppa differenza tra il Bodo versione interna e quello che gioca all’estero. Anche in Norvegia, Verdens Gang, uno dei quotidiani più letti, definisce “brutale” l’eliminazione. Il Dagbladet mette invece in evidenza la delusione di Knutsen: “Pazzesco, mi sanguina il cuore”. In Norvegia, al netto del contratto prolungato fino al 2029, c’è il timore che l’allenatore possa considerare il crollo dell’Alvalade la chiusura di un ciclo e accettare eventuali offerte straniere, su tutte quelle della Premier, in grado di decuplicare lo stipendio percepito dal Bodo.

La fine dell’avventura in Champions mette i “salmonari” di fronte a un bivio: rilanciare la sfida o nuovo progetto? Il campionato, l’Eliteserien, è appena iniziato, il 14 marzo. Il Bodo deve ancora giocare la prima partita. Il futuro è già oggi, con la certezza che la batosta di Lisbona è destinata a lasciare il segno: nel bene e nel male. Né fenomeni, né salmonari: forse è questa la verità sul Bodo.