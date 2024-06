Fabrizio Corona è indagato con l’accusa di diffamazione per la pubblicazione sul suo sito, dillingernews.it, in esclusiva, dell’intervista alla escort romena di 25 anni che ha falsamente accusato il calciatore azzurro e capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini del reato di stalking. Corona è stato iscritto sul registro degli indagati dai pm di Roma perché, in concorso con la donna, “mediante la pubblicazione sulla pagina Instagram, di una video intervista” ha offeso “la reputazione di Lorenzo Pellegrini”. È quanto emerge dal decreto di perquisizione eseguito, martedì scorso, dai carabinieri della Capitale e dal personale della Digos a Parma, città dove la donna risiede.

Nella giornata di oggi, giovedì 6 giugno, c’era stata una svolta nel caso di stalking che vedeva coinvolto il calciatore azzurro. Il centrocampista era stato denunciato dalla 25enne ma, secondo quanto è emerso dalle indagini della procura di Roma, e anticipato dall’Agi, i due non si sarebbero mai conosciuti. Non solo. La donna avrebbe inventato tutto. Inoltre, alla escort era stato sequestrato il cellulare. E ora è anche indagata per il reato di calunnia e diffamazione. La donna aveva presentato tre querele tra Roma, Parma e Avezzano.

Secondo la prima ricostruzione, la donna aveva detto di aver avuto vari incontri con il giocatore della Roma da gennaio a luglio 2023. E nel corso del tempo – aveva raccontato in esclusiva al sito di Fabrizio Corona – il comportamento del giocatore della Roma sarebbe diventato ossessivo fino a generare in lei ansia e preoccupazioni. Non solo. La 25enne aveva anche depositato delle querele contro Pellegrini. Ma i militari hanno accertato che la sua versione dei fatti “è totalmente infondata”.

Ora la questione passa ai pm della Capitale che, alla luce della nuova indagine, potrebbero inoltrare al gip la richiesta di archiviazione nei confronti di Pellegrini. Sulla questione, il calciatore si era espresso così sui social per smentire le accuse di stalking: “Ho dovuto sprecare tre minuti della mia giornata per leggere l’articolo pubblicato su un canale Instagram riportante notizie inventate sul mio conto”. E poi aveva aggiunto: “Non voglio invece sprecare più di tre secondi per smentire delle ovvie sciocchezze. Ci penseranno i miei legali a cui ho già conferito mandato per tutelare gli interessi e soprattutto i valori miei e della mia famiglia”. E poi aveva concluso: “Mi auguro che le autorità competenti si attivino prontamente per tutelare persone per bene”.