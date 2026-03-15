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Ultimo aggiornamento: 20:48

“Utilizzate anche il solito sistema clientelare”: la campagna per il Sì del deputato di Fratelli d’Italia

di Leo Amato
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Il suggerimento di Aldo Mattia a dirigenti e simpatizzanti meloniani durante un incontro per il sì al Referendum in Basilicata
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“Affrontiamo questa settimana di campagna elettorale, avete gli argomenti per poter discutere ma se non dovesse servire, utilizzate anche il solito sistema clientelare: non ci credi, beh fammi questo favore. Perché tu sei mio cugino, perché io ti ho fatto questo favore. Aiutami per quest’altra questione perché io te ne ho fatti già tanti”.

A rivolgersi così a dirigenti e simpatizzanti meloniani di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza, è stato il deputato di Fratelli d’Italia Aldo Mattia, ospite di un incontro a sostegno del “sì” al referendum costituzionale di domenica e lunedì prossimi.

“Utilizziamo anche questi mezzi. Perché dobbiamo vincere questa battaglia”. Ha aggiunto il parlamentare frusinate ma eletto nel collegio plurinominale lucano, dopo essere stato a lungo direttore regionale Coldiretti Basilicata.

“Non possiamo permetterci una sconfitta. È vero che Giorgia Meloni non lascerà il suo scranno di presidente del Consiglio. Come è altrettanto vero che rimarrà il governo di centrodestra fino alla fine del mandato, che possa essere maggio del 2027 o settembre del 2027. Ma non possiamo permetterci il lusso di avere fino alla fine del nostro mandato neanche una ferita nel corpo. E questa se dovessimo perdere, è inutile che ci vogliamo nascondere dietro un dito, sarebbe una ferita grave da curare e aprirebbe un percorso ancora più in salita”.

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