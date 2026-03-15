“Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti”: scritta choc contro Lotito su un muro di una chiesa

“Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti“. Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma, per Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio, a cui sono affidate le indagini.

“Esprimo solidarietà, anche a nome di tutta Forza Italia, al senatore Claudio Lotito per le gravi e minacciose scritte, a lui rivolte, comparse sul muro di una chiesa a Montesacro. Il dissenso non deve mai trasformarsi in odio e violenza, anche verbale”. Così in una nota il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in riferimento a quanto accaduto al biancoceleste.

Continua il momento difficile di Lotito a Roma, in particolare per quanto riguarda la situazione che riguarda la Lazio. I tifosi lo contestano ormai da anni, criticandone la gestione societaria, finanziaria, operativa sul calciomercato. Il risultato? Uno stadio semivuoto nella sfida contro il Sassuolo del 9 marzo. Una sfida giocata in un clima surreale, con pochissimi paganti e un silenzio tipico di quando si gioca a porte chiuse.