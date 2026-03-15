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Ultimo aggiornamento: 16:05

“Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti”: scritta choc contro Lotito su un muro di una chiesa

di Redazione Sport
Il patron biancoceleste è ormai contestato da anni dai tifosi della Lazio. L'ultima minaccia davanti parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro
“Solo qui sei benvenuto coi piedi davanti”: scritta choc contro Lotito su un muro di una chiesa
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Claudio Lotito: solo qui sei benvenuto… coi piedi davanti“. Così recita la scritta apparsa su un muro della parrocchia di San Frumenzio ai Prati Fiscali di via Cavriglia, nel quartiere di Montesacro a Roma, per Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e presidente della Lazio. La scritta, dipinta con vernice spray azzurra, fa riferimento alle esequie religiose che si fanno in chiesa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Vescovio, a cui sono affidate le indagini.

“Esprimo solidarietà, anche a nome di tutta Forza Italia, al senatore Claudio Lotito per le gravi e minacciose scritte, a lui rivolte, comparse sul muro di una chiesa a Montesacro. Il dissenso non deve mai trasformarsi in odio e violenza, anche verbale”. Così in una nota il Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in riferimento a quanto accaduto al biancoceleste.

Continua il momento difficile di Lotito a Roma, in particolare per quanto riguarda la situazione che riguarda la Lazio. I tifosi lo contestano ormai da anni, criticandone la gestione societaria, finanziaria, operativa sul calciomercato. Il risultato? Uno stadio semivuoto nella sfida contro il Sassuolo del 9 marzo. Una sfida giocata in un clima surreale, con pochissimi paganti e un silenzio tipico di quando si gioca a porte chiuse.

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