Servivano risposte e Jannik Sinner le ha date nel corso di questa settimana a Indian Wells. Prima battendo la giovanissima promessa Joao Fonseca, poi Learner Tien, altro giovanissimo che si sta facendo strada tra i grandi. Quella di stasera è però la sfida in cui Sinner dovrà dimostrare di essersi lasciato alle spalle un inizio di 2026 difficile: di fronte ci sarà Alexander Zverev, che a Indian Wells ha fin qui perso un solo set e ha battuto senza troppi problemi sia Tiafoe che Fils. L’azzurro è in vantaggio per 6-4 nei precedenti (5-3 su cemento).

In palio c’è la finale. O contro Daniil Medvedev o contro Carlos Alcaraz. Per l’altoatesino è una sfida cruciale: Sinner sta spingendo al massimo in questa fase di stagione perché è quella in cui sa di poter accelerare. Non difenderà punti fino agli Internazionali d’Italia e in questi due mesi cercherà di avvicinarsi più possibile al rivale murciano, che nel finale di 2025 l’ha superato al primo posto del ranking Atp. Quella tra Sinner e Zverev sarà la prima delle due semifinali. Poi toccherà ad Alcaraz e Medvedev.

Quando gioca oggi Sinner contro Zverev

Jannik Sinner scende in campo oggi contro Alexander Zverev, attuale numero 4 al mondo, sul centrale di Indian Wells. Il loro è il secondo match di sabato 14 marzo, dopo la sfida di doppio Siniakova/Townsend e Danilina/Krunic, che inizia alle ore 19 italiane. Il match Sinner-Zverev quindi è in programma non prima delle ore 21:30 italiane.

Il programma di oggi a Indian Wells 2026

Stadium 1

19:00 – Doppio femminile, finale

Siniakova/Townsend (3) vs Danilina/Krunic (5)

Non prima delle 21:30 – Singolare maschile, semifinale

Alexander Zverev (4) vs Jannik Sinner (2)

Non prima delle 23:00– Singolare maschile, semifinale

Carlos Alcaraz (1) vs Daniil Medvedev (11)

Non prima delle 01:00 (notte) – Doppio maschile, finale

Andreozzi/Guinard vs Rinderknech/Vacherot

Stadium 2

20:30 – Doppio misto, finale

Dabrowski/Glasspool vs Cobolli/Bencic

Dove vedere Sinner-Zverev in tv e streaming

Il match di Sinner contro Zverev, come tutte le altre partite del torneo Atp maschile di Indian Wells 2026, è visibile in tv solamente per gli abbonati a Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e per gli abbonati alla piattaforma Now.