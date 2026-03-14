Paura nei minuti finali della sfida tra Napoli e Lecce, nell’anticipo delle 18 in Serie A. Con il risultato sul 2-1 in favore degli azzurri, all’87esimo Lameck Banda – esterno zambiano del Lecce – si è all’improvviso accasciato a terra, destando grande preoccupazione in campo e sugli spalti. Tra i primi ad accorgersi che il calciatore stesse male è stato Antonio Conte. Poi l’intervento rapido dello staff medico. Il calciatore sembra aver subito ripreso conoscenza.

Successivamente però è stato portato via in ambulanza per i primi accertamenti in ospedale, tra gli applausi di uno stadio “Diego Armando Maradona” che precedentemente si era ammutolito per l’accaduto. Il modo in cui infatti il calciatore si è accasciato ha subito tenuto in apprensione tutti i presenti, sia in campo che in tribuna. Si attendono adesso aggiornamenti sulle condizioni del calciatore del club pugliese. Secondo la prima ricostruzione di Dazn, il calciatore aveva poco prima subito un colpo al petto. Successivamente il Lecce ha fatto sapere che il calciatore è vigile e sta bene. Aveva ricevuto un colpo al petto, sulla parte destra, e dopo aver avvertito dolore si è spaventato moltissimo, accasciandosi. È ancora all’interno del Maradona, in un’ambulanza su cui è stato sottoposto ai primi accertamenti, ma i medici comunicano che adesso sta bene

Dell’accaduto ha parlato anche Eusebio Di Francesco nel post gara: “Il ragazzo si era preoccupato per la botta forte che aveva preso sul petto e si è spaventato; sembra una brutta botta, che l’ha condizionato. Non me n’ero accorto subito ma ci siamo spaventati. Si è trattato di una botta sulla parte destra, non da quella del cuore. Credo che alla fine si risolva nel migliore dei modi”. Il match è poi ripreso e finito per 2-1 in favore della squadra di Antonio Conte: al gol iniziale di Siebert hanno risposto prima Hojlund e poi Politano.