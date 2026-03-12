Il mondo FQ

Giustizia

Ultimo aggiornamento: 14:02

Il singolare ragionamento di Marco Rizzo: “Hanno derubato mia moglie in metro, se li beccano il giorno dopo sono di nuovo lì. Votate sì al Referendum”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (9)
"Sì, formalmente non c’entra nulla, ma esistono i rapporti di forza nel Paese e nella metro ci va il popolo"
Icona dei commenti Commenti

“Poco fa qui a Milano hanno derubato mia moglie”. Inizia così uno sfogo di Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare. Il politico si è lamentato sui suoi profili social raccontando del furto subito dalla moglie in metropolitana a Milano e facendo un’associazione particolare. “Se anche i malviventi fossero stati sorpresi dalle forze dell’ordine, non avrebbero fatto un giorno di galera – ha spiegato – Votate sì al Referendum”. Quindi in un post ha “spiegato” il suo ragionamento: “Non ditemi che non c’entra nulla. Sì, formalmente non c’entra nulla, ma esistono i rapporti di forza nel Paese e nella metro ci va il popolo, che è preda di delinquenti di varia origine, ultra protetti”.

Preferirei di NO

A cura di Paolo Frosina
Ogni martedì, fino al referendum, la newsletter del Fatto racconta le ragioni del NO.
Iscriviti alla newsletter
Preferirei di NO

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione