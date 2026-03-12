“Poco fa qui a Milano hanno derubato mia moglie”. Inizia così uno sfogo di Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare. Il politico si è lamentato sui suoi profili social raccontando del furto subito dalla moglie in metropolitana a Milano e facendo un’associazione particolare. “Se anche i malviventi fossero stati sorpresi dalle forze dell’ordine, non avrebbero fatto un giorno di galera – ha spiegato – Votate sì al Referendum”. Quindi in un post ha “spiegato” il suo ragionamento: “Non ditemi che non c’entra nulla. Sì, formalmente non c’entra nulla, ma esistono i rapporti di forza nel Paese e nella metro ci va il popolo, che è preda di delinquenti di varia origine, ultra protetti”.