F1, Russell provoca Hamilton: “Pensasse alla sua macchina e stia zitto”. Lo scontro Mercedes-Ferrari esplode già in Cina

Ferrari e Mercedes sono arrivate corpo a corpo in pista già nella prima gara. Ma si sono scontrate ancora di più a parole. L’eco lunga delle dichiarazioni australiane anima già il weekend cinese. George Russell sa di essere in una posizione predominante e nel giovedì di parole non ha perso tempo per stuzzicare di nuovo i rivali, accompagnando le parole con il sorriso beffardo di chi è davanti: “Non penso fossimo così più veloci di Ferrari domenica, se avessero fatto una strategia diversa con la Virtual Safety Car magari avrebbero vinto loro”. Frase standard inserita in ogni risposta al TV Pen delle interviste, anche quando non ce n’era bisogno, con la domanda che puntava su altro.

Certo, chiaramente gli hanno chiesto del volo condiviso con Lewis Hamilton da Melbourne a Shanghai, diventato celebre dopo la stoccata in conferenza stampa: “Pensasse alla sua Ferrari e stia zitto – non ha usato giri di parole George -. Volerò con lui e so già che non farà altro che dire ‘il tuo motore è incredibile, il rapporto di compressione’ e queste cose qui”. Sul viaggio ha sorriso e ha sviato dicendo di vedere felice l’ex compagno di squadra per essersi divertito: “Meritava il podio”. Era abbastanza chiaro come Ferrari fosse sì migliore rispetto alle qualifiche di sabato, ma non all’altezza del passo Mercedes per poter vincere la gara. Vero che le strategie hanno il loro peso e sono spesso il colpo di teatro che scompiglia la sceneggiatura, ma in una situazione come quella dell’Albert Park avrebbero potuto poco visto che comunque Russell è andato poi in gestione gomma una volta davanti e ha condotto la sua Mercedes al traguardo senza troppi patemi.

La polemica, per la verità, l’aveva mossa Hamilton sabato dopo le qualifiche: “Bisogna capire se è tutto merito di questo rapporto di compressione. Dovesse dipendere solo da questo e la Fia non facesse nulla sarei molto deluso. La stagione sarebbe già finita”. Già da mesi si parla di questo aspetto, come se Mercedes fosse in grado di barare. In Formula 1 è tutta una questione di muoversi leggiadri nelle zone grigie del regolamento. La Federazione ti dice cosa fare e non come farlo, solitamente, ed è proprio lì che esce il margine per il genio degli ingegneri. Premessa: tutte le macchine sono risultate conformi al regolamento tecnico in Australia. Dal 1° giugno, la Fia effettuerà dei test a caldo per capire come si comporta il motore Mercedes. La regola dice che il rapporto di compressione dev’essere 16:1. Ma non specifica in che condizione. Ad oggi la casa di Stoccarda è dentro ma a freddo. A caldo sembrerebbe salire a 18. Chiaramente sono state immediate le proteste degli altri team, ma la federazione si è presa del tempo per studiare bene la materia. Il prossimo incontro tra le parti sarà già dopo il Gran Premio di Cina per aggiornarsi e valutare cosa va e cosa no di questo regolamento dopo le prime due uscite.

In Mercedes sono sempre stati bravi a giocare con le parole. Con Ferrari prima, con Red Bull poi e nuovamente con Ferrari ora. Il team principal Toto Wolff si esalta quando c’è da stuzzicare e polemizzare e il suo protetto Russell sembra aver preso le direttive giuste entrando nella contesa, di quello che è, probabilmente, lo sport più politico che ci sia. Anzi, appena passato il traguardo a Melbourne, l’inglese ha festeggiato da spaccone nel team radio: “Mi piace questa macchina! Mi piace questo motore!”. A dir la verità Russell ha cercato di minare anche il compagno di squadra Kimi Antonelli quando, alla vigilia del mondiale, non lo ha messo tra i suoi rivali al titolo, correggendosi parzialmente nel giovedì cinese: “Certo che può lottare”.

Chiaramente i due piloti della Mercedes sono stati praticamente gli unici a non dire neanche una parola sfavorevole su questa nuova era della Formula 1, sapendo di avere tra le mani il mezzo migliore. Una strategia che condivide, seppur da avversario, anche Charles Leclerc, decisamente meno polemico del compagno di box: “Quando si è in vantaggio si parla molto poco. Anche io farei la stessa cosa probabilmente se avessi la loro macchina”. Comunque, nella pausa tra la Cina e il Giappone (domenica 29 marzo), Federazione e team si incontreranno per cercare di risolvere le prime criticità emerse sul tema power unit.

Nuove regole, metodi vecchi insomma. Perché la battaglia in Formula 1 comincia molto prima di mettersi il casco e scendere in pista e continua anche molto dopo aver tagliato il traguardo. Subito una nuova occasione per capire se Mercedes sia davvero così dominante. Shanghai è un circuito molto diverso da Melbourne, uno dei più critici per l’energia. In Cina ci sono frenate più decise e il recupero sarà più importante nelle curve rispetto ai rettilinei e probabilmente eviteremo di vedere drastici cali di velocità sul dritto come in Australia. E con un weekend che prevede anche la Sprint, le carte possono mescolarsi più velocemente.