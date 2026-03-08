La Mercedes domina a Melbourne: Russell vince, uno strepitoso Kimi Antonelli è secondo. Ferrari sul podio

Dominio doveva essere e dominio è stato. Le Mercedes confermano quanto di buono fatto vedere in qualifica e dominano il primo Gran Premio di Formula 1 della stagione, a Melbourne, in Australia. Vince George Russell, davanti al compagno di squadra, l’italiano Kimi Antonelli che comincia con un ottimo secondo posto. Subito dietro le Ferrari: terzo Charles Leclerc, quarto Lewis Hamilton, che ha anche pensato al podio nel finale. Per Russell è la sesta vittoria in carriera, per Antonelli il quarto podio. Sesto Verstappen, autore di una super rimonta, quinto Norris. Piastri a muro prima del via.

Formula 1, l’ordine d’arrivo del Gp di Melbourne

Formula 1, la classifica piloti