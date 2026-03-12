Duplantis riscrive i limiti del salto con l’asta: vola a 6,31 a casa sua, ennesimo record del mondo

È il 15esimo primato mondiale. Stavolta lo ha fatto con soli quattro salti e nessun errore (5,65 - 5,90 - 6,08 - 6,31), aggiungendo un centimetro al primato segnato a Tokyo

Armand Duplantis oltre ogni limite. Ancora lui, sempre lui. Altro record del mondo nel salto con l’asta. Lo svedese vola a 6.31 nella quinta edizione del Mondo Classic di Uppsala (World Indoor Tour Silver), a casa sua, e sigla il suo 15esimo record del mondo da lui stabilito. Oltre a conquistare agli scorsi Mondiali di Tokyo un’altra medaglia d’oro iridata, la terza della sua carriera, da abbinare ai due titoli olimpici e ai tre titoli iridati indoor. Stavolta lo ha fatto con soli quattro salti e nessun errore (5,65 – 5,90 – 6,08 – 6,31) aggiungendo un centimetro ai 6,30 del record centrato ai campionati del mondo di Tokyo. Come ormai fa sempre.

Nella progressione-record, Duplantis ha passato la misura di 6,00 che invece è stata superata dal secondo classificato, il primatista norvegese Sondre Guttormsen, salito pochi giorni fa a Rouen a 6,06. Tre errori alla quota di 6,00, invece, per il greco Emmanouil Karalis, fino a ieri world leader con 6,17. classificatosi settimo con 5,80. È la seconda volta che Duplantis centra il record mondiale in Svezia, la prima in un impianto al coperto, dopo il 6,28 dello scorso mese di giugno nella tappa svedese della Diamond League a Stoccolma.