Sport News Duplantis tocca il cielo: vola a 6 metri e 30, nuovo record del mondo a Tokyo – FOTO Il campione svedese ritocca per la 14esima volta il primato del salto con l'asta, oltre a conquistare l'ennesima medaglia d'oro ai Mondiali

Mondo Duplantis arriva fino in cielo. Lo tocca. Poi rimpiomba a terra. Il campione svedese firma un altro record del mondo del salto con l'asta: questa volta porta il limite umano a 6 metri e 30 centimetri. Per la 14esima volta ritocca il primato della specialità. Oltre a conquistare ai Mondiali di Tokyo un'altra medaglia d'oro iridata, la terza della sua carriera, da abbinare ai due titoli olimpici e ai tre titoli iridati indoor. A 26 anni ancora da compiere, Duplantis è il re incontrastato dell'atletica: lo stadio era al gran completo per attendere il suo nuovo record. E lui non ha deluso le aspettative. Anche se la sfida dei 6,3 metri lo ha messo a dura prova: sono arrivati due errori, il secondo per un soffio. Per una volta, lo show sembrava rimandato. Invece lo svedese è arrivato di nuovo sul tetto del mondo, all'ultimo salto: il suo corpo ha accarezzato l'asta, quasi a salutarla, per poi lasciarla al suo posto e smettere di sfidare la gravità, ripiombando sul materassone mentre esplodeva il boato del pubblico. Poco prima Duplantis aveva vinto la sfida contro gli umani, conquistando l'oro con la misura di 6.20 davanti al greco Emmanouil Karalis (argento) e all'australiano Marschall (bronzo). Duplantis aveva saltato 6,29 metri al Gold del Continental Tour di Budapest il 12 agosto scorso. Solo Sergei Bubka ha un maggior numero di miglioramenti del record mondiale nel corso della sua carriera, trentacinque (diciassette outdoor e diciotto indoor).