“Abbiamo un gruppo di bianchi affamati di sangue, che possiamo definire ‘coalizione Epstein’, che nel Board of peace ha deciso di bombardare e precipitare nel caos una parte di mondo. Chi è che vela tutto questo di ipocrisia? Voi, come dei servi sciocchi. E ci volete far credere che vi interessa qualcosa delle donne iraniane? Se domani arriverà un dittatore sanguinario amico di Trump, andrà benissimo a tutti quanti”. Lo ha detto il capogruppo del M5S Riccardo Ricciardi in Aula a Palazzo Montecitorio nella discussione generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo e sulla crisi in Medio Oriente rivolgendosi alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Mentre interviene sulla famiglia del bosco ignora la voce di una bambina palestinese crivellata da centinaia di colpi”, ha proseguito. “Il suo atteggiamento non è responsabile, ma è quello di chi striscia per non inciampare mai”, ha aggiunto. “Il vero pericolo per l’umanità siete voi”, ha concluso.