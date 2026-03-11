Il mondo FQ

“Ripetete con me: dalla parte dell’Italia”: il nuovo tormentone di Montaruli (Fdi) nell’intervento alla Camera

di Manolo Lanaro
Fratelli d’Italia affida la dichiarazione di voto alla Camera dei Deputati sulla crisi in Medio Oriente a Montaruli che inviata gli esponenti dell’opposizione a ripetere le sue affermazioni. “E’ inutile che continuate a chiedere da che parte stiamo”
“Da che parte sta il governo dalla parte del diritto internazionale o dalla parte di Trump e Netanyahu?”. Questa la domanda che ha attraversato Camera e Senato e si è ripetuta più volte negli interventi di tanti esponenti dei partiti di opposizione al governo Meloni nella giornata in cui il Parlamento ha affrontato la crisi in Iran e la discussione intorno al prossimo Consiglio Europeo. A questa domanda risponde, dai banchi di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli con un tormentone: “Da che parte stiamo della storia? Dalla parte dell’Italia… Ripetete con me: da che parte siamo posizionate sullo scacchiere internazionale? Dalla parte dell’Italia, testardamente dalla parte dell’Italia. L’opposizione non ce la fa a dirlo”. Si ricorderà che Montaruli è abituata a queste tecniche di comunicazione come quando scandì per decine di volte il verso “bau” durante un talk show televisivo accompagnato – nello stupore generale dal gesto della mano che mimava la bocca di un cane. Una reazione, spiegò, all’esponente del Pd che le aveva ricordato la condanna definitiva per peculato per aver speso soldi pubblici per acquisti che non avevano niente a che vedere con la politica.

