Paralimpiadi, il messaggio di Cardani: “Non risultano danni al cervello dopo il secondo trauma cranico in due giorni”

Due cadute in 48 ore, due traumi cranici. Ancora paura per Riccardo Cardani alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ma lo snowboarder azzurro rassicura tutti sulle sue condizioni. L’atleta milanese è caduto domenica 8 marzo nei quarti di finale dello snowboard cross uomini, pochi giorni dopo un altro brutto incidente avvenuto in allenamento. Nonostante il doppio trauma cranico in un arco di tempo molto breve, gli esami medici hanno escluso conseguenze gravi.

Il medagliere delle Paralimpiadi 2026

A dare aggiornamenti è stato lo stesso Cardani con un messaggio pubblicato sui social lunedì 9 marzo. “Ancora qui! Non vi libererete facilmente di me… per fortuna sto bene, dolorante ma bene”, ha scritto l’atleta, spiegando che dalle analisi effettuate dopo la gara “non risultano danni al cervello dopo il secondo trauma cranico in due giorni”. Per lui adesso è previsto un periodo di riposo forzato prima di poter riprendere l’attività sportiva. “Tornerò più forte di prima”, ha promesso Cardani, ringraziando poi amici, tifosi e tutte le persone che lo hanno sostenuto durante la gara.

La caduta in gara alle Paralimpiadi arriva infatti a pochi giorni dall’altro incidente che aveva già fatto temere il peggio. Durante un allenamento prima delle Paralimpiadi, lo snowboarder era finito a terra rompendo il casco nell’impatto e perdendo conoscenza per circa 45 secondi. Trasportato in ospedale per accertamenti, era stato sottoposto a una Tac che non aveva evidenziato danni. In quell’occasione Cardani aveva raccontato di essere stato “nelle nuvole per parecchio tempo”, ma aveva anche sottolineato quanto il casco gli avesse probabilmente salvato la vita.

Nonostante l’incidente, l’azzurro aveva deciso di presentarsi comunque al via delle gare paralimpiche, provando a competere anche se non era nelle migliori condizioni. Nel messaggio pubblicato dopo la caduta in gara ha ammesso il rammarico per il risultato, spiegando però di aver dato tutto quello che aveva a disposizione. “Mi spiace per il risultato ma ho provato a dare tutto quello che avevo anche se non ero al 100%”, ha scritto, rivolgendosi poi ai tifosi italiani: “Spero vi sia piaciuto lo spettacolo”.

Chi è Riccardo Cardani

Atleta di 33 anni, nato e cresciuto a Milano, a 17 anni ha un incidente in moto che gli ha causato la paralisi del braccio destro. Dopo un inizio di carriera nel nuoto paralimpico, appassionato di snowboard, grazie all’amica Giulia Ghiretti (argento a Tokyo 2020 nei 100 m rana SB4, n.d.r.), Riccardo Cardani si è qualificato prima per i Giochi Olimpici di Pechino 2022, adesso per quelli di quest’anno a Milano-Cortina. “Lo sport è un tassello fondamentale della mia vita”, ha dichiarato in passato.

Il suo modello come uomo e come sportivo è Michael Jordan “perché ha dimostrato di essere un professionista sia dentro che fuori dal campo”. Nel corso della sua carriera vanta un sesto posto nel banked slalom e nello snowboard cross ai Campionati Mondiali 2022 Lillehammer, un terzo posto nello snowboard cross nelle tappe di Big White (CAN) e Klõvsjo (SWE) nella Coppa del Mondo 2022, un terzo posto nello snowboard cross nelle tappe di Pyha (FIN) e Colere (ITA) e un secondo nello snowboard cross nella tappa di Hochfuegen (AUT).