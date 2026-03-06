L'altoatesino cerca riscatto: la prima sfida è con il ceco Dalibor Svrcina. Gli altri azzurri in campo sono Cobolli e Berrettini, che trova Zverev

Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. Nella serata di oggi, venerdì 6 marzo, e nella notte italiana di sabato 7 marzo, l’Italia schiera quattro tennisti nel secondo turno del torneo che si gioca nel deserto californiano. Il numero 2 sarà l’ultimo a scendere in campo, contro il ceco Dalibor Svrcina. Vuole scrollarsi di dosso due mesi complicati in questo inizio di 2026.

Ma è anche il momento del ritorno in campo di Lorenzo Musetti, dopo l’infortunio patito in Australia. Gli altri due azzurri sono Flavio Cobolli, fresco del trionfo ad Acapulco, e Matteo Berrettini, che ha vinto un match infinito contro Adrien Mannarino ma ora al secondo turno trova già Alexander Zverev. Non ce l’hanno fatta invece Matteo Arnaldi e Francesco Maestrelli. Il primo, n. 85 del ranking, ha incassato un severo 6-0 6-1 dallo statunitense Mackenzie McDonald, n. 126 del mondo. Il secondo, , n. 114 Atp, ha perso in due set 7-6 (5) 6-4 contro l’australiano Rinky Hijikata, n. 117, che ora sfiderà l’altro azzurro rimasto in tabellone, Luciano Darderi, ma nella giornata che si giocherà a cavallo tra sabato e domenica.

Indian Wells, gli italiani in campo oggi e nella notte

Sono quattro gli italiani impegnati a Indian Wells nella notte tra venerdì e sabato: Matteo Berrettini adesso sfida il numero 4 al mondo Alexander Zverev in un secondo turno già complicatissimo. Anche Lorenzo Musetti torna in campo dopo i problemi fisici accusati in Australia: esordio contro Marton Fucsovics. Mentre Flavio Cobolli (testa di serie numero 15) sfida invece Miomir Kecmanovic: anche per lui una sfida complicata. Luciano Darderi incontra invece Hijikata, che ha appunto battuto l’italiano Maestrelli: il suo match però è in programma nella serata o nella notte italiana tra il 7 e l’8 marzo.

Gli orari italiani dei match di questa sera e questa notte

ore 20: Matteo Berrettini – Alexander Zverev [4]

– Alexander Zverev [4] ore 20: Flavio Cobolli [15] – Miomir Kecmanovic

– Miomir Kecmanovic ore 21.30: Lorenzo Musetti [5] – Marton Fucsovics

– Marton Fucsovics ore 03 (sabato 7 marzo): Jannik Sinner [2] – Dalibor Svrcina

Sabato 7 marzo, orario da definire: Luciano Darderi – Rinky Hijikata

Dove vedere Sinner-Svrcina in tv e streaming

Il match tra Jannik Sinner e Dalibor Svrcina, in programma nella notte di sabato, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells 2026, viene trasmesso da Sky (canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming su Sky Go e Now.