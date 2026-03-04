Parte dalla California l’assalto di Jannik Sinner per tornare al numero uno del mondo. Il torneo di Indian Wells – al programma dal 4 al 15 marzo – è il primo Masters 1000 della stagione e quindi rappresenta la prima grande occasione dell’azzurro per accorciare sensibilmente su Carlos Alcaraz nel ranking. In questo momento sono più di tremila i punti che lo separano dallo spagnolo (per la precisione 3150), e Sinner non deve difendere punti. Un anno fa infatti il caso Clostebol ha impedito la sua partecipazione. Ha quindi tutto da guadagnare, a differenza del rivale murciano, che invece è chiamato a fare i conti con una cambiale da 400 punti, figlia della semifinale raggiunta nel 2025.

Indian Wells però è anche altro: un modo per riscattare le delusioni di questo inizio di stagione. La semifinale dell’Australian Open persa contro Novak Djokovic ha lasciato l’amaro in bocca, così come la sconfitta contro Jakub Mensik nei quarti di finale del torneo 500 di Doha. Alzare il primo 1000 della stagione cancellerebbe in un colpo solo i due scivoloni in Australia e Qatar, ristabilendo un po’ quelle gerarchie sul cemento che questo inizio di 2026 ha cambiato. Alcaraz non ha solo vinto a Melbourne completando il proprio Career Grand Slam, ma ha anche dato continuità vincendo il torneo di Doha. Oltre a tutto questo, Sinner cerca anche di spezzare un piccolo tabù. Indian Wells è l’unico Masters 1000 sul cemento assente nella bacheca dell’azzurro. Non è mai andato oltre la semifinale, raggiunta due volte nel 2023 e 2024, sempre sconfitto dall’attuale numero uno spagnolo.

Il torneo di Sinner inizierà contro James Duckworth o un qualificato. Dalla sua parte del tabellone anche Ben Shelton (potenziale avversario ai quarti). Alexander Zverev o Lorenzo Musetti solo in semifinale. Le insidie però possono arrivare anche da Mensik, Learner Tien, Denis Shapovalov o Karen Khachanov.

In California torna in campo anche Musetti. Il carrarino ha recuperato dall’infortunio patito all’Australian Open ma la sua condizione fisica è tutta da testare dopo quasi un mese e mezzo di stop. Indian Wells si pone così come un appuntamento chiave per ricevere risposte importanti e come una chance per scalare ancora la classifica mondiale. Il numero 4 del mondo di Zverev è lì a un passo, lontano appena 150 punti. Sia l’azzurro che il tedesco però non hanno molti punti da difendere e così è probabile che chi andrà più avanti nel torneo sarà quello che si porterà a casa la quarta posizione. Musetti ripartirà dai primi due set dei quarti di finale a Melbourne, quando stava dominando Djokovic prima del ritiro.

Ci sarà curiosità e attesa infine anche su Flavio Cobolli e Luciano Darderi, ormai sempre più al centro delle cronache sportive. Entrambi si presentano con un titolo conquistato la settimana scorsa, rispettivamente nel 500 di Acapulco e nel 250 di Santiago del Cile. Cobolli è entrato in top 15, vuole consolidata la posizione e iniziare a porre le basi per tentare l’attacco alla top 10 entro questa stagione. Darderi invece è alle porte dei primi venti posti al mondo. E Indian Wells può adesso diventare il luogo per dare ufficialità a un risultato che solo pochi mesi sembrava improbabile.

Gli italiani in tabellone

Primo turno

Matteo Berrettini – Adrian Mannarino

Matteo Arnaldi – [Q]

Mattia Bellucci – Gabriel Diallo

Secondo turno

Jannik Sinner [2] – James Duckworth o [Q]

Lorenzo Musetti [5] – Marton Fucsovics o [Q]

Flavio Cobolli [15] – Daniel Altmaier o Miomir Kecmanovic

Luciano Darderi [20] – [Q] o [Q]

Dove vedere in tv e streaming

Le partite di tennis del torneo di Indian Wells 2026 sono trasmesse in diretta tv in Italia su Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SkyGo e NOW Tv. Gli incontri sono inoltre trasmessi in streaming sulla piattaforma Tennis TV.