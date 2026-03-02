Cobolli trionfa ad Acapulco: per la prima volta nella storia tre italiani in top 15 nel ranking | La nuova classifica Atp

Per 66 punti, quelli che separano Luciano Darderi, che ha vinto a Santiago, da Francisco Cerundolo, l’Italia non si è risvegliata con quattro giocatori tra i migliori 20

Non è stato un grande inizio di stagione per Jannik Sinner, ma il tennis italiano continua a regalare e regalarsi soddisfazioni. Come ogni lunedì, infatti, si è aggiornato il ranking Atp e c’è subito una grande novità: per la prima volta nella storia ci sono tre italiani tra i primi 15 del ranking Atp. Parliamo di Jannik Sinner – che rimane in seconda posizione -, Lorenzo Musetti al quinto posto e Flavio Cobolli al quindicesimo posto dopo il successo al torneo di Acapulco. Per lui si tratta del terzo torneo vinto in carriera dopo Amburgo e Budapest nel 2025.

Tre tra i primi 15, ma anche otto gli italiani in Top 100 nel ranking Atp di questa settimana. È infatti rientrato tra i primi 100 Mattia Bellucci, che nel torneo in cui Cobolli ha trionfato, è arrivato ai quarti di finale all’ATP 500 di Acapulco. Il 24enne di Busto Arsizio è risalito di 16 posizioni e adesso occupa la posizione numero 94. Primo degli azzurri è ovviamente Jannik Sinner, secondo dietro Carlos Alcaraz. Quinto Lorenzo Musetti, 15esimo Flavio Cobolli e 21esimo Luciano Darderi. Alle loro spalle Lorenzo Sonego (61), Matteo Berrettini (66), Matteo Arnaldi (85) e Mattia Bellucci (94).

Cobolli è l’ottavo italiano ad aver raggiunto la Top 15 nel ranking Atp nell’era Open. Per 66 punti, quelli che separano Luciano Darderi (2.104), altro italiano che ha trionfato in un torneo ma a Santiago, da Francisco Cerundolo (2.170), fermato in semifinale in Cile, l’Italia non si è risvegliata con quattro giocatori tra i migliori venti del mondo in singolare maschile per la prima volta dal 1973, quando è stato introdotto il ranking Atp computerizzato.

La top 10 del ranking Atp