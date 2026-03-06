Il mondo FQ

Referendum, l’ultimo sondaggio YouTrend: il No davanti al Sì anche in caso di affluenza alta

di Redazione Politica
Per la prima volta, anche nello scenario di alta partecipazione al voto i contrari superano i favorevoli con il 51,4% contro il 48,6%. La settimana scorsa i due fronti erano alla pari
Il No davanti al Sì a prescindere dall’affluenza. L’ultimo sondaggio di YouTrend sul referendum del 22 e 23 marzo fotografa un sorpasso consolidato dei contrari alla riforma Nordio, che ormai prevalgono su favorevoli in tutte le ipotesi di partecipazione al voto. L’ultima rilevazione dell’istituto per SkyTg24, pubblicata venerdì 6 marzo, considera come al solito due scenari: uno di “affluenza bassa” al 47,5%, che comprende solo chi ha dichiarato di voler andare a votare “sicuramente“, l’altro di “affluenza alta” al 57,3%, includendo anche chi lo farà “probabilmente“. Nel primo scenario il No consolida il vantaggio già acquisito da settimane: è stimato al 54,1%, un punto pieno in più rispetto al sondaggio precedente, datato 27 febbraio. Ma la novità è il sorpasso nell’ipotesi di alta affluenza: per la prima volta, anche in questo caso il No supera il Sì con il 51,4% contro il 48,6%, mentre la settimana scorsa i due fronti erano dati esattamente alla pari.

I risultati mostrano che la scelta è sostanzialmente politica: tra gli elettori di centrodestra oltre il 93% voterebbe Sì, mentre il 93% di chi vota i partiti del “campo largo” si schiera per il No. L’orientamento per Sì sale al 98% tra gli elettori di Fratelli d’Italia, mentre è tra l’81% e l’83% tra quelli di Lega e Forza Italia (il partito, quest’ultimo, che storicamente fa della riforma un totem). Tra gli elettori centristi circa sette su dieci voterebbero No, ma con differenze marcate fra i sostenitori di Azione di Carlo Calenda, più orientati al Sì, e quelli di Italia viva e +Europa. Sul piano demografico, il No spopola tra i giovani tra i 18 e i 34 anni (60% con alta affluenza, 62% con bassa affluenza), ma ora risulta leggermente in vantaggio (52%) anche tra gli over 55. L’affluenza potenziale è molto più alta al Nord che al Sud: 66% contro 47% nello scenario alto.

