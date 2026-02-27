Il mondo FQ

Referendum, il nuovo sondaggio YouTrend: No in vantaggio con affluenza bassa, testa a testa con più votanti

di Redazione Politica
Le ultime stime sul referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e del 23 marzo considerando due diversi scenari di affluenza. Confermata la crescita nelle ultime settimane della percentuale del No
Il No in vantaggio in uno scenario con affluenza bassa, testa a testa con il in caso di affluenza alta. È questo il quadro che emerge dal sondaggio YouTrend per SkyTg24 diffuso oggi (venerdì 27 febbraio) sul referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e del 23 marzo.

Nello scenario con affluenza al 46% (che considera solo chi dichiara che andrà sicuramente a votare) il No risulta avanti con il 53,1%, mentre con un’affluenza stimata al 55,4% (che include anche chi dice che probabilmente andrà ai seggi) Sì e No sono appaiati al 50%. Come confermato anche dagli altri istituti, anche il sondaggio di YouTrend evidenzia che nelle ultime settimane la percentuale del No è cresciuta, in questo caso anche in entrambi gli scenari di affluenza.

Ovviamente bisogna tenere in considerazione che il margine d’errore del sondaggio (svolto con metodologia CAWI tra il 24 e il 25 febbraio 2026 su un campione di 809 intervistati) è del +/- 3,4% con un intervallo di confidenza del 95%. Questo significa che la partita sul referendum è ancora totalmente aperta.

