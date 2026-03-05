“Noi diciamo no all’autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornerete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, perché sarebbe contro l’articolo 11 della Costituzione“. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in un passaggio del suo intervento nell’Aula della Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sugli aiuti richiesti dai Paesi del Golfo.”Oggi non basta riferire, oggi serve una linea politica, e non dovevate essere voi a darla, doveva essere qui la presidente del Consiglio Meloni a parlare al Paese, che è giustamente preoccupato”.