Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 17:13

Iran, Schlein al governo: “Dovete dire di no già adesso all’utilizzo delle basi, sarebbe contro la Costituzione”

di Redazione Politica
Icona dei commenti (16)
La segretaria del Pd alla Camera: "Oggi Meloni doveva essere qui a parlare al Paese che è giustamente preoccupato"
Icona dei commenti Commenti

“Noi diciamo no all’autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornerete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, perché sarebbe contro l’articolo 11 della Costituzione“. Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, in un passaggio del suo intervento nell’Aula della Camera nel corso delle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni relative alle comunicazioni dei ministri degli Esteri e della Difesa, Antonio Tajani e Guido Crosetto, sugli aiuti richiesti dai Paesi del Golfo.”Oggi non basta riferire, oggi serve una linea politica, e non dovevate essere voi a darla, doveva essere qui la presidente del Consiglio Meloni a parlare al Paese, che è giustamente preoccupato”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione