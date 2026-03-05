“Meloni scappa dal Parlamento e fa monologhi alla radio, e su una crisi internazionale di tale portata manda i due ministri della Difesa e degli Esteri in Parlamento, tra varie approssimazioni e ferie a Dubai”. Lo ha detto il presidente M5S Giuseppe Conte, commentando l’informativa, alla Camera dei Deputati dei ministri Crosetto e Tajani rispetto alla guerra in Iran. “La realtà è che non abbiamo avuto ancora nessuna parola di condanna degli attacchi armati degli Stati Uniti e di Israele che sono in violazione del diritto internazionale, e ancora grandi ambiguità sulla concessione delle nostre basi che in questo momento servono per sostenere i paesi amici del Golfo, ma è chiaro che attendiamo la richiesta americana per piegarci anche a questa richiesta. E intanto i cittadini italiani pagano il prezzo di questa crisi con un caro bollette un caro energie e aumento dell’inflazione”.
